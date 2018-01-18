Là phụ nữ, dù muốn dù không cũng phải trải qua những cơn đau này trong cuộc đời

Tâm sự gia đình 18/01/2018 06:30

Ai rồi cũng phải trải qua và tự mình làm quen dần với những nỗi đau. Ở nhiều giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời, nhờ có những cơn đau đó, phụ nữ sẽ dần trưởng thành và tự tin hơn.

Trong cuộc đời này, hạnh phúc và đau đớn là hai điều song hành với nhau. Không ai hạnh phúc cả đời, cũng chẳng ai phải chịu những cơn đau dai dẳng mãi mãi. Cuộc sống hạnh phúc sẽ khiến bạn có niềm tin, còn những nỗi đau sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn.  Vì vậy, hãy đón nhận những điều mà tạo hóa mang lại cho con người bằng tâm thế thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Nếu được lựa chọn, ai cũng muốn mình có cuộc sống đủ đầy, chẳng phải chịu cực khổ và đớn đau. Nhưng nếu chọn cho mình cuộc sống quá an toàn thì chẳng còn gì thú vị, đúng không?

Có những điều trong cuộc đời, dù muốn dù không, phụ nữ cũng phải trải qua. Đầu tiên là cơn đau mang tên trưởng thành. Ở giai đoạn này bạn sẽ cảm nhận được những biến chuyển lớn trong thể xác của mình. Bạn phải trải qua lần kinh nguyệt đầu tiên, bản thân cảm thấy chông chênh và mơ hồ.

Mỗi lần đến tháng, bạn phải chịu những cơn đau thắt từ lưng đến bụng, tay chân bủn rủn, sống dở chết dở. Chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu nó kinh khủng đến dường nào. Sự trưởng thành quá đột ngột này sẽ khiến bạn cảm thấy hoang mang, chênh vênh với vô vàn câu hỏi. Giai đoạn này đánh dấu sự trưởng thành và sẽ theo bạn đến tận 50 tuổi.

Là phụ nữ, dù muốn dù không cũng phải trải qua những cơn đau này trong cuộc đời - Ảnh 1
Chỉ khi đớn đau con người mới thật sự trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó là nỗi đau khi trao trọn cuộc đời mình cho một người nào đó. Cuộc đời đàn bà như một canh bạc, đặt cược nhầm người sẽ mãi quẩn quanh trong nỗi đau. Đàn bà may mắn sẽ có được tấm chồng như ý nguyện. Ở những giai đoạn khác nhau, nỗi đau cũng sẽ khác nhau. Điều quan trọng là ở khoảnh khắc đó, có ai tình nguyện nắm tay và xoa dịu trái tim mong manh của bạn hay không?

Khi qua giai đoạn trưởng thành, rồi sẽ đến khoảnh khắc bạn nhận được trách nhiệm thiêng liêng nhất là làm mẹ. Quá trình mang thai chưa bao giờ là điều dễ dàng. Con hành đến mất ăn mất ngủ. Lúc nào bạn cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi, rã rời. Nếu chẳng may gặp phải người chồng vô tâm, bạn có thể bị trầm cảm. Rồi đến giai đoạn chuyển dạ, bạn phải trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, cơ thể đau đớn xẻ đôi để chào đón thiên thần nhỏ. Đây là nỗi đau chỉ có đàn bà mới thấu hiểu được.

Cơn đau cuối cùng mang tên từ giã cõi đời. Cuộc sống này vốn dĩ rất vô thường, con người rồi cũng phải trở về với cát bụi. Ai rồi cũng sẽ bị bệnh tật quật ngã đến không còn sức chống cự. Đây là nỗi đau cuối cùng và cũng là thời khắc cô đơn nhất mà bạn phải trải qua trong cuộc đời. Bởi con cái rồi cũng sẽ có cuộc sống và những nỗi lo toan riêng. May mắn có được đứa con hiếu thảo, phụng dưỡng lúc già yếu, đó là phúc đức ba đời của bạn. Nếu không may mắn, bạn sẽ chỉ mãi quẩn quanh trong nỗi cô đơn lúc tuổi già sức yếu.

Có câu, phụ nữ là động vật có sức sống mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Họ nếm trải nhiều nỗi đau cùng cực nhưng vẫn sừng sững không bị quật ngã. Hãy trân quý những nỗi đau của cuộc đời mình, bởi khi đi qua đớn đau, con người mới thật sự mạnh mẽ và trưởng thành. Đừng thoái thác hay lẩn tránh những cơn đau. Cứ đón nhận đi rồi bạn sẽ vững tin hơn trong cuộc sống lắm lo toan này.

Không phải nhan sắc hay tiền bạc, đây mới là người phụ nữ vạn người mê, ngàn người theo đuổi

Không phải nhan sắc hay tiền bạc, đây mới là người phụ nữ vạn người mê, ngàn người theo đuổi

Phụ nữ không cần quá trau chuốt cho ngoại hình. Bạn chỉ cần có những phẩm chất này để khiến bản thân đẹp và tự tin hơn trong mắt người khác.

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