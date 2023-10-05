Những bí mật của đàn ông luôn muốn làm với vợ sau khi tàn “cuộc yêu” nhưng lại ngại mở lời

Phụ nữ yêu 05/10/2023 06:31

phụ nữ khôn ngoan nên biết nắm bắt để được yêu thương, chiều chuộng.

Cùng nhau tắm

Hành động tắm cùng nhau sẽ giúp cả hai tăng thêm tình cảm gắn bó. Người phụ nữ nên chú ý điều này sau mỗi cuộc vui với chồng. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ chăm sóc bạn từng chút một, hỏi han cảm xúc của bạn. 

“Yêu” thêm hiệp nữa

Đàn ông có thể thăng hoa thêm nhiều lần sau mỗi “cuộc yêu”. Họ chỉ cần nằm nghỉ ngơi hoặc ngủ một giấc để sạc lại năng lượng và sẵn sàng lao vào “yêu” lại sau khi tỉnh táo. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết điều này để gợi mở cho chồng, khiến đời sống chăn gối ngày càng thăng hoa.

Những bí mật của đàn ông luôn muốn làm với vợ sau khi tàn “cuộc yêu” nhưng lại ngại mở lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng nhau đùa giỡn

Theo các nhà tâm lý học, sau mỗi cuộc vui là thời điểm quan trọng nhất để làm tăng tình cảm của cả hai. Vì vậy các cặp đôi đừng vội rời xa nhau trong khoảng thời gian này. Hãy nằm bên nhau tâm sự, vui đùa để gắn kết tình cảm.

Đặc biệt hãy cùng đối phương tham gia vào một trò chơi nào đó thú vị và mang lại sự thoải mái cho cả hai. Điều này sẽ giúp cải thiện được tình trạng mối quan hệ của bạn.

Cùng nhau ăn nhẹ

Sau mỗi cuộc vui, cả hai tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vì vậy hãy cùng nhau bổ sung thêm thực phẩm tốt cho cơ thể. Khi cùng nhau ăn uống, vợ chồng bạn sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Cả hai hãy cùng nhau ăn một bữa nhẹ vừa giúp cho tinh thần thoải mái, vừa giúp ngủ ngon. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy chăm chỉ vào bếp chuẩn bị thức ăn cho chồng. Khi thấy được hình ảnh này, đàn ông sẽ thương vợ hết mực.

Những bí mật của đàn ông luôn muốn làm với vợ sau khi tàn “cuộc yêu” nhưng lại ngại mở lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp cho nhau

Việc xoa bóp cho nhau sẽ giúp cơ thể được thư giãn, thoải mái hơn. Hành động này cũng thể hiện sự quan tâm, yêu thương của cả hai dành cho nhau. Thế nên vợ chồng muốn giữ lửa hôn nhân, hãy làm những điều này sau mỗi “cuộc yêu”. Chắc chắn tình cảm của cả hai sẽ mãi như những ngày đầu mới cưới.

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Tình yêu đôi khi chỉ cần vài giây chạm mắt đã nghĩ là trăm năm. Nhưng muốn hôn nhân bền lâu cả đời thì cần cả một quá trình lâu dài.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình hạnh phúc

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