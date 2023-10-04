Hôn nhân nếu thiếu 2 thứ 'thầm kín' này, đàn ông sớm muộn cũng ngoại tình!

Phụ nữ yêu 04/10/2023 06:41

Nhiều người thường thắc mắc vì sao đàn ông ngoại tình, ngay cả khi đã có vợ đẹp con ngoan? Một người vợ thông minh sẽ luôn cho chồng 2 thứ “kín” này, vì nếu thiếu đàn ông sớm muộn cũng ngoại tình.

Nhu cầu hòa hợp chuyện phòng the

Hôn nhân nếu thiếu 2 thứ 'thầm kín' này, đàn ông sớm muộn cũng ngoại tình! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình dục trong hôn nhân là điều đặc biệt không thể thiếu. Nhiều người vợ nghĩ rằng chỉ cần chồng muốn là “cho”, vậy là đủ. Nhưng thực thế, nhu cầu tình dục của đàn ông không chỉ có tiếp xúc thân mật về thể xác, mà còn là muốn vợ đòi hỏi, chủ động khi trên giường. Họ muốn cả hai có sự hòa hợp về cả thể xác và tâm hồn khi ân ái.

Đàn ông không thích vợ xem đời sống tình dục là nhiệm vụ phải làm khi cần giải tỏa. Đây cũng là lỗi sai mà nhiều người vợ không nhận ra. Trong hôn nhân, có hai hình thức giao tiếp duy trình cảm xúc đặc biệt dành cho nhau, chính là trò chuyện và tình dục. Cả hai đều là cách thức để vợ chồng hiểu về nhau hơn, nắm bắt suy nghĩ và mong muốn của nhau.

Nếu vợ chỉ cho đàn ông cảm giác tình dục máy móc thì họ sẽ thấy “thiếu”. Đàn ông muốn được nhiều hơn thế. Và vì đã thiếu nên một khi có cám dỗ để được đủ, họ sẽ dễ sa vào quên lối về.

Phụ nữ khi có chồng nên xem đây là điều quan trọng nhất định không thể thiếu nếu muốn giữ chồng. Tình dục không có sự đồng điệu, thăng hoa thì tình cảm vợ chồng cũng có ngày cạn cùng.

Nhu cầu nam tính

Hôn nhân nếu thiếu 2 thứ 'thầm kín' này, đàn ông sớm muộn cũng ngoại tình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là nhu cầu đàn ông thường tìm kiếm ở nhân tình khi không được vợ đáp ứng đủ.

Lúc mới yêu, đàn ông làm vài điều chẳng to tát, bạn liền vui vẻ cảm ơn, ca ngợi thích thú. Bạn còn chuẩn bị lại những điều bất ngờ để đáp lại đối phương. Đàn ông luôn thích được ghi nhận, họ muốn thấy giá trị của bản thân trong mắt bạn, đó là nhu cầu nam tính.

Nhưng khi đã lấy nhau, phụ nữ thường dần cho rằng những gì chồng làm cho mình và gia đình là trách nhiệm, quên đi những lời khen ngợi, cảm ơn. Dù rằng trách nhiệm gia đình, gánh nặng cơm áo gạo tiền là điều không thể thiếu trong hôn nhân, nhưng nhu cầu nam tính của đàn ông cũng không vì thế mà giảm đi.

Đàn ông luôn có mong muốn làm vợ vui, khiến vợ tự hào, được vợ công nhận. Khi không được thỏa mãn nhu cầu này, họ sẽ thấy tự ti, tổn thương. Nhiều đàn ông ngoại tình cũng là vì họ muốn trở thành một người đàn ông chân chính, được bảo vệ phụ nữ và ghi nhận giá trị.

Một người đàn ông ngoại tình có thể một phần là do cám dỗ quá lớn, nhưng phần còn lại là vì hôn nhân thiếu thốn điều họ cần. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng đều thỏa mãn với những gì mình muốn thì không bao giờ có chỗ cho người thứ ba xuất hiện.

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Từ khóa:   hôn nhân tình yêu gia đình

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