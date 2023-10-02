Phát hiện chồng ngoại tình thay vì đánh ghen, phụ nữ cần nhớ rõ 3 điều phải làm, 3 việc cần tránh này

Phụ nữ yêu 02/10/2023 14:41

Sau khi đã khóc lóc thảm thương, phụ nữ có chồng ngoại tình hãy lau khô nước mắt mà làm ngay những điều dưới đây để kẻ phản bội kia phải hối hận cả đời.

3 điều phụ nữ cần làm khi chồng ngoại tình

Tìm thêm chứng cứ

Một khi đàn ông ngoại tình họ đã tính sẵn đường đi nước bước để có thể chối bay chối biến tội lỗi của mình. Thế nên, khi phát hiện chồng bội bạc, phụ nữ hãy cố gắng giữ bình tĩnh để có thể tìm thêm chứng cứ.

Chờ đến khi có đầy đủ bằng chứng trong tay, bạn sẽ là người làm chủ thời cuộc, khiến chồng dù muốn cùng không thể chối cãi, chỉ còn biết cúi đầu xấu hổ.

Phát hiện chồng ngoại tình thay vì đánh ghen, phụ nữ cần nhớ rõ 3 điều phải làm, 3 việc cần tránh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vẫn làm việc chăm chỉ

Phụ nữ đừng vì chồng thay lòng đổi dạ mà bỏ bê công việc, vứt bỏ sự nghiệp của mình. Bạn có quyền âu sầu buồn bã, có quyền đau khổ dằn vặt khi ở nhà nhưng một khi đã bước chân vào chốn công sở, hãy dẹp bỏ những chuyện cá nhân sang một bên.

Hãy nhớ, đàn ông có thể phản bội bạn nhưng tiền thì không. Tài chính vững vàng, sự nghiệp thăng tiến chính là đòn đáp trả người chồng tệ bạc khôn ngoan nhất.

Giành quyền nuôi con

Con cái không chỉ là kết tinh tình yêu của mẹ cha, đấy còn là món quà tinh thần vô giá của người phụ nữ. Vợ chồng có thể nay hợp mai tan, nhưng con cái nhất định phải được người mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc.

Người phụ nữ có chồng ngoại tình có thể bỏ chồng, nhưng chớ dại từ bỏ quyền nuôi con kẻo hối hận cả đời.

3 điều phụ nữ có chồng ngoại tình không nên làm

Phát hiện chồng ngoại tình thay vì đánh ghen, phụ nữ cần nhớ rõ 3 điều phải làm, 3 việc cần tránh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Ông ăn chả, bà ăn nem”

Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, phụ nữ đừng bao giờ ngoại tình để trả thù chồng kẻo rước nhục nhã ê chề vào người. Một khi bạn đã tự hạ thấp danh dự, đạo đức của mình xuống vì gã đàn ông không xứng đáng thì ai có thể trân trọng bạn?

Hãy giữ vững khí chất của mình, đừng để kẻ nhơ nhuốc kia kéo bạn xuống bùn lầy ô nhục.

Kể xấu chồng

Cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba mà không hề nghĩ đến nỗi đau của vợ con, nỗi ê chề của hai bên gia đình là lỗi của đàn ông. Tuy nhiên, chị em chớ dại đi kể xấu chồng khắp mọi nơi bởi “xấu chàng hổ thiếp”. Hơn cả, giữ danh dự cho anh ấy còn đồng nghĩa với việc giữ danh dự cho cha của con bạn.

Chồng ngoại tình là một người chồng tồi, nhưng anh ấy vẫn có thể là người bố tử tế của con. Đừng vì hận thù, sai lầm của người lớn mà làm tổn thương đến con trẻ.

Đánh ghen

Trút giận lên tình địch chẳng thể giúp chồng bạn quay về, nó còn là cái cớ để kẻ thứ ba ăn vạ tình thương của gã đàn ông thay lòng. Nếu đã chẳng thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống chung với chồng, chị em hãy cứ chủ động ly hôn, cho hai kẻ vô nhân tính kia đến với nhau.

Biết đâu, đấy lại là bài học đáng sợ dành cho họ. Khi sống với người vợ từng là tiểu tam, người chồng từng phản bội vợ, sự ngờ hoặc, nghi kỵ sẽ khiến họ day dứt cả đời. 

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động "mờ ám" này khi về nhà, cố giấu cũng vẫn lộ

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động "mờ ám" này khi về nhà, cố giấu cũng vẫn lộ

Khi đàn ông ngoại tình, tâm lý của họ hoàn toàn bị thay đổi, dẫn đến những hành động cũng không giống như trước. Khi về nhà, họ chắc chắn khó giấu được sự thay đổi trong tình cảm của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 53 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận