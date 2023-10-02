Phụ nữ thông minh chỉ cần nắm chắc 3 'lá bùa hộ mệnh' này chồng yêu chiều như nữ hoàng

Đàn ông nào cũng thích được nghe những lời ngọt ngào, được vợ dành cho những lời có cánh. Thế nên, khi chồng làm điều gì khiến mình phật ý phụ nữ đừng dại to tiếng quát tháo hay mắng chửi anh ấy bằng những lời khó nghe. Việc làm này vô tình sẽ khiến chồng tổn thương, có cái nhìn thiếu thiện cảm về vợ. Vì thế mà tình cảm vợ chồng cũng sẽ bị sứt mẻ.

Hãy luôn có đủ sự mềm mỏng, ngọt ngào dành cho người bạn đời của mình. Hãy để anh ấy hiểu rằng dù sóng to gió lớn thì bạn vẫn luôn ở bên, cùng chồng chia ngọt sẻ bùi. Sự khéo léo, tinh tế ấy sẽ khiến chồng thêm trân trọng người vợ thông minh của mình, thêm nuông chiều cưng yêu bất chấp tuổi tác.

Những người vợ khờ dại thường ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chấp nhận hy sinh tất cả vì chồng vì con, ôm hết việc nhà vào người thì chồng ắt sẽ biết ơn mình. Chị em quên mất rằng, càng nuông chiều thì bạn đang cho đàn ông cơ hội lười nhác, vô tâm và đùn đẩy hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn hãy khéo léo kéo chồng vào bếp, phân chia việc nhà cụ thể để chồng có thể thấu hiểu những vất vả, cực nhọc mà vợ phải chịu. Có như thế đàn ông mới biết rằng việc nhà là việc của cả vợ lẫn chồng, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, đừng nên bắt cô ấy phải gánh chịu thêm những áp lực không tên, bận bịu đến mức chẳng có thời gian chăm sóc bản thân.

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3. Không kiểm soát chồng

Phụ nữ càng ra sức kiềm kẹp, càng quản lý thời gian của chồng càng khiến anh ấy bức bối và muốn thoát khỏi sự kiểm soát ấy. Chị em nên hiểu rằng, chồng không phải là món đồ, bạn chẳng việc gì phải giữ, càng không nên bi lụy níu kéo khi đàn ông ngoại tình.

Hãy nhớ, bạn càng ra sức chiếm hữu, càng muốn nhốt chồng trong chiếc lồng hôn nhân anh ấy sẽ càng chán vợ, ngột ngạt đến mức muốn buông xuôi. Thế nên, thay vì giữ chồng, phụ nữ hãy khiến chồng phải giữ mình. Chăm chỉ làm đẹp, tu dưỡng bản thân và sống hết mình chính là cách để phụ nữ có gia đình hạnh phúc cả đời.