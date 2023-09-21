Đàn bà tuổi 40 sở hữu 3 thứ dù "cũ rích" nhưng khiến đàn ông "từng trải" hay "trai tân" đều say đắm, không dứt được

Phụ nữ yêu 21/09/2023 06:24

Đàn bà 40 ở độ này đã rất hiểu biết bản thân mình có gì thích gì và cần gì. Đến độ tứ tuần, phụ nữ đã sở hữu riêng cho mình 1 kho báu về tri thức, về vốn sống, về tiền bạc,...

Đàn bà 40 trưởng thành chín chắn nhưng chưa bao giờ thay đổi cách yêu 1 người

18 tuổi người ta gọi là thiếu nữ, 30 tuổi người ta gọi là phụ nữ, 40 tuổi người ta gọi là "đàn bà". Vì sao vậy? Đàn bà tức là sao, nghĩa là gì? Chẳng có định nghĩa về cụm từ "đàn bà", tuy nhiên ai cũng nói với ai đàn bà chính là "độ chín" của trong cuộc đời 1 người phụ nữ.

Ngày còn trẻ, đàn ông có thể cảm thấy thích thú, bị thu hút bởi những cô nàng "bánh bèo", đáng yêu nhõng nhẽo bởi họ cảm thấy mình được là người đàn ông để những người con gái nhỏ nhắn dựa vào, làm nũng. Cô gái càng nhõng nhẽo thì đàn ông lại càng muốn chinh phục.

Đàn bà tuổi 40 sở hữu 3 thứ dù 'cũ rích' nhưng khiến đàn ông 'từng trải' hay 'trai tân' đều say đắm, không dứt được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, đàn ông khi đã đến độ tuổi gây dựng sự nghiệp, khi họ trải đời hơn, kinh qua nhiều mối tình hơn thì họ lại chẳng còn hứng thú với những cô nàng bánh bèo nhõng nhẽo nữa. Lúc này họ cảm thấy cần 1 bến đỗ yên bình hơn.

Họ cảm thấy thoải mái, và tin tưởng hơn vào những người phụ nữ từng trài. Phụ nữ tuổi 40 đã trải qua 1 thời thiếu nữ non trẻ, cũng đã trải qua những hỷ nộ ái ố của cuộc sống, những điều đó đã hình thành nên sự trưởng thành, chín chắn từ suy nghĩ đến hành động.

Đàn bà bước sang độ tuổi 40 sẽ không còn những mộng tưởng về thứ tình yêu "long trởi lở đất", sẽ chẳng còn mộng tưởng về "người đàn ông lý tưởng", sẽ chẳng quá bi lụy 1 cuộc tình chóng vánh, sẽ chẳng còn tin vào thứ gọi là "mãi mãi". Họ đã trải qua mọi thăng trầm, mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc sống, họ hiểu mình hiểu đời. Đặc biệt, họ sẽ hiểu và nhìn nhận rõ ràng người đàn ông nào thật sự yêu thương họ và xứng đáng với tình yêu, thời gian của họ.

Đàn bà 40 sẽ chẳng còn thề non hẹn biển, sống chết có nhau nhưng họ chắc chắn vẫn chỉ là 1 người phụ nữ. Họ cũng luôn mong cầu được yêu thương chăm sóc đúng nghĩa. Họ vẫn sẽ yêu, yêu hết mình, chỉ là tình yêu của họ sẽ trưởng thành, chín chắn, không quá vồ vập mà vẫn nồng nhiệt, không quá mùi mẫn mà vẫn khó quên.

Đàn bà 40 sở hữu tri thức "cũ", sự tự tin "cũ"

Hãy nhớ 1 điều rằng, phụ nữ bất hạnh nhất là không thể tự chủ cuộc đời mình. Đến tầm 40 tuổi, đã đi quá nửa đời người mà bạn vẫn chưa sở hữu cho mình 1 vốn tri thức xã hội, kiến thức sống và tài khoản ngân hàng có tiền do chính mình làm ra vậy thì bạn đã sống quá lười biếng và ỉ lại. Lúc này thì đừng khóc, than ôi trách phận bạc bẽo với mình.

Đàn bà 40 ở độ này đã rất hiểu biết bản thân mình có gì thích gì và cần gì. Đến độ tứ tuần, phụ nữ đã sở hữu riêng cho mình 1 kho báu về tri thức, về vốn sống, về tiền bạc,... Họ tự tin với những gì bản thân đã cố gắng để có được. Họ bản lĩnh trước cuộc đời đầy sóng gió. 

Đàn bà tuổi 40 sở hữu 3 thứ dù 'cũ rích' nhưng khiến đàn ông 'từng trải' hay 'trai tân' đều say đắm, không dứt được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người phụ nữ yếu đuối rụt rè sẽ khiến đàn ông cảm thấy muốn bảo vệ như 1 cô em gái nhưng phụ nữ bản lĩnh tự tin sẽ khiến cánh mày râu cảm thấy nể trọng, ngưỡng mộ và ao ước được đồng hành trên cả con đường sự nghiệp lẫn tình yêu.

Kinh nghiệm "phòng the"

Đương nhiên câu chuyện "phòng the" chẳng có gì là to tát nhưng nó lại là không thể thiếu trong tình cảm. Nó không chỉ là nhu cầu sinh lý của mỗi người mà nó là sự thăng hoa trong tình cảm. Một mối quan hệ khăng khít, gắn bó và ngày càng tốt đẹp mặn nồng hơn thì chắc chắn chuyện "phòng the" "hợp nhau" giữa 2 người là yếu tố chủ chốt làm nên điều này. Có thể tình dục không phải là tất cả nhưng nó là không thể thiếu.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ để bản thân là 1 khúc gỗ bị động "trên giường". Điều này đối với đàn ông giống như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt anh ấy vậy. Đàn ông sẽ ban đầu sẽ thấy hụt hẫng, đến khó hiểu rồi dần dần là tự ti và chán nản. Chuyện chăn gối không phải là việc của riêng đàn ông mà nếu phụ nữ càng chủ động thì càng tuyệt vời hơn.

Đàn bà 40 không quá thành thục, không quá hiểu biết nhưng họ sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình, luôn để ý và hiểu người đàn ông mình yêu, vậy là đủ, vậy là quá tuyệt vời!

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện phụ nữ

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