Không phải soái ca hay 'chủ tịch', 5 kiểu đàn ông khiến phụ nữ muốn mê đắm, nhất là kiểu thứ 2

Hãy yêu một người có thể làm bạn cười dù bất kể nơi đâu, bất kể hoàn cảnh nào... Bởi vì sau mọi vấp ngã, bạn yếu đuối, mệt mỏi cái duy nhất bạn cần chỉ là một niềm vui để vực dậy trái tim mình.

Hãy yêu một người có thể khiến bạn đi ngủ sớm, ăn cơm đúng giờ vì thương bạn, lo cho bạn nên họ không muốn bạn vì bất cứ lí do gì mà đối xử không tốt với bản thân mình.

Người trân trọng bạn

Hãy yêu một người luôn trân trọng bạn và cũng biết chăm lo cho bản thân mình. Vì người đó hiểu rằng mình phải sống tốt và khỏe mạnh để có thể tiếp tục được yêu thương, ở bên cạnh bạn.

Bởi phụ nữ rời bỏ một người đàn ông không phải vì khổ, vì nghèo mà vì cảm thấy trong mối quan hệ này bản thân không được trân trọng.

Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước vì sợ mang tiếng phũ phàng, phản bội. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình. Họ thờ ơ lạnh nhạt, họ yêu nhưng cách đối xử với người yêu còn thua cả những mối quan hệ ngoài đường. Người phụ nữ dù yêu sâu đậm bao nhiêu, có sống chết vì anh bao nhiêu thì cũng đau lòng mà buông tay. Vì không người phụ nữ nào chịu đựng được cảm giác mình không được trân trọng trong mối quan hệ này.

Người bên bạn lúc khó khăn

Hãy yêu một người không bao giờ biết từ bỏ vì họ hiểu rằng có được tình yêu là điều không dễ nên họ sẽ không vì chút phàm trần mà buông rơi bạn.

Tâm lí của đàn ông khi yêu chính là càng yêu càng nhạt, càng sâu lại càng chán. Ban đầu họ nồng nhiệt, theo đuổi bao nhiêu thì càng yêu lâu lại hờ hững vô tình bấy nhiêu. Ngày trước, chỉ cần người phụ nữ rơi một giọt nước mắt đã khiến anh thấy đau lòng, xót xa nhưng hiện tại, chỉ cần người phụ nữ tỏ ý không vui anh đã thấy phiền phức.

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Người giàu tình cảm

Hãy yêu một người biết yêu thương động vật và thích giúp đỡ người khác. Vì họ là những người có trái tim đầy nhân ái, đáng tin cậy và có thể chở che.

Tệ nhất trong tình yêu chính là vẫn bên nhau, đàn ông vẫn nói rằng mình còn tình cảm nhưng họ lại đối xử với người phụ nữ của mình chẳng bằng những mối quan hệ bên ngoài. Họ xem trọng bạn bè, những cuộc vui hơn người yêu của mình. Họ xem trọng thiên hạ hơn là một cuộc hẹn với người yêu. Khi ngồi với nhau, đàn ông mải mê xem điện thoại hoặc không bao giờ để ý xem người phụ nữ của mình đang buồn bã hay thất vọng ra sao.

Người biết tha thứ

Hãy yêu một người dạy bạn biết cách bao dung và tha thứ. Vì bao dung và tha thứ khiến cho con người bạn mạnh mẽ hơn. Vì nếu sau này không có họ, bạn có ngã cũng không còn thấy đau.

Và... Hãy yêu một người khiến con người bạn tốt đẹp hơn.. Vì yêu một người như vậy, đáng giá vô cùng.