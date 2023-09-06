Bí quyết trở thành phụ nữ khí chất vạn người mê, đàn ông si mê ‘đổ rạp’ cung phụng cả đời

Phụ nữ yêu 06/09/2023 07:06

Phụ nữ xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng phải luôn có khí chất. Phải biết yêu bản thân và đứng vững sau giông bão.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết bản thân mình đẹp. Phụ nữ đẹp khiến đàn ông khao khát, phụ nữ không biết làm đẹp lại chỉ đứng phía sau dõi theo người đàn ông của mình. Tuy nhiên, đàn ông lại chỉ chạy theo những thứ đẹp đẽ bên ngoài nhất thời, khi có được lại lập tức chán chường và buông bỏ. Điều quan trọng chính là, khi bạn đẹp bạn muốn được mọi người chú ý, đàn ông theo đuổi hay chỉ đơn giản là muốn trở thành bản thân hoàn hảo nhất có thể?

 

Bí quyết trở thành phụ nữ khí chất vạn người mê, đàn ông si mê ‘đổ rạp’ cung phụng cả đời - Ảnh 1
 Hoa hồng dù có gai vẫn là nữ hoàng, phụ nữ gai góc và bản lĩnh mới trở thành phụ nữ vạn người mê.  Ảnh minh họa: Internet

Năm nhất đại học, tôi gặp một người chị hơn tôi 2 tuổi, chị rất đẹp và là một bóng hồng nhiều người theo đuổi của trường. Với thần thái thu hút, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, làn da trắng nõn nà của chị ít ai biết được chị đã từng trầm cảm vào năm 18 tuổi vì người yêu chia tay. Anh ta chê thân hình quá khổ của chị và bảo chị là loại con gái nhạt toẹt, chẳng biết chưng diện cho bản thân.

Và đúng, năm 18 tuổi chị khá nhạt nhòa ngay cả trong lớp, luôn chọn cho mình một góc khuất phía xa, tránh ánh mắt của bao người và luôn giữ cho mình khuôn mặt mộc. Sau khi chia tay chị, anh ta liền công khai cặp kè với cô bạn gái mới. Cú sốc tinh thần vào năm 18 tuổi đã khiến chị hoàn toàn thay đổi.

Sau 5 tháng nguôi ngoai, chị bước chân vào giảng đường đại học với một dung mạo hoàn toàn mới, thân hình hoàn hảo, làn da trắng mịn màng và một khuôn mặt luôn được trang điểm kĩ càng mỗi khi xuất hiện. Tất cả các cuộc thi và hoạt động của trường chị đều tham gia và nhanh chóng ghi điểm trong mắt thầy cô và bạn bè. Chị chọn cho mình những bộ quần áo tinh tế không kém phần thu hút, học cách trang điểm cho bản thân, luyện tập thể thao hằng ngày để giữ vóc dáng đẹp thay vì phí hoài thời gian cho tình cảm như trước kia, đều đặn đến thư viện sau giờ học vì chị nhận thức được, “đẹp” không chỉ nằm ở bề ngoài.

Bí quyết trở thành phụ nữ khí chất vạn người mê, đàn ông si mê ‘đổ rạp’ cung phụng cả đời - Ảnh 2
Phụ nữ xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng phải luôn có khí chất. Phải biết yêu bản thân và đứng vững sau giông bão. Ảnh minh họa: Internet

 

Anh chàng người yêu cũ vì thế cũng nhanh chóng liên lạc và mong muốn được quay lại. Tuy nhiên, chị đã từ chối với lý do anh không phù hợp với chị của hiện tại, xưa và bây giờ đều không phù hợp. Chị của bây giờ, là một người con gái sống vì bản thân hơn vì những mối quan hệ không rõ tương lai. Chị của bây giờ tự tin và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chị của bây giờ có thể tự lo cho chính mình sau tuổi trẻ bồng bột ấy.

Chị cũng trải qua vài mối tình đại học, thoáng qua nhanh nhưng không còn khiến chị đau buồn như xưa. Cần đi qua giông bão, phụ nữ lại càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Xinh đẹp là một loại may mắn, nhưng trí tuệ lại là một công cụ dẫn đến thành công. Phụ nữ cần chuẩn bị cho mình một ngoại hình xinh đẹp thì cũng phải tự biến mình thành một người thông minh và thú vị. Bởi lẽ khi dung hòa được những điều đó, tự khắc cuộc đời sẽ ban tặng ta những điều tuyệt vời không kém cạnh.

Chị của bây giờ là mẫu phụ nữ vạn người mê, giữ cho mình bao thứ đẹp đẽ nhất trong thanh xuân vốn ngắn ngủi. Rong ruổi trên hành trình tìm kiếm bản thân, tìm kiếm ước mơ của mình thay vì thu mình trong lớp vỏ bọc an toàn tự tạo, buông bỏ ước mơ viển vông về chàng hoàng tử có thể đến và mang lại hạnh phúc cho cuộc đời.

Phụ nữ xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng phải luôn có khí chất. Phải biết yêu bản thân và đứng vững sau giông bão. Hoa hồng dù có gai vẫn là nữ hoàng, phụ nữ gai góc và bản lĩnh mới trở thành phụ nữ vạn người mê.  

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Từ khóa:   hôn nhân tình yêu chuyện tình yêu

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