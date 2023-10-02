Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động "mờ ám" này khi về nhà, cố giấu cũng vẫn lộ

Phụ nữ yêu 02/10/2023 07:05

Khi đàn ông ngoại tình, tâm lý của họ hoàn toàn bị thay đổi, dẫn đến những hành động cũng không giống như trước. Khi về nhà, họ chắc chắn khó giấu được sự thay đổi trong tình cảm của bản thân.

Nói những lời vô tâm, trách móc vợ

Một người đàn ông chung thủy thì dù có bản tính lạnh nhạt cũng không cố ý làm vợ buồn, đặc biệt là trong lời nói. Còn một người đàn ông vụng trộm thì đã mang tâm lý so sánh vợ với nhân tình, đang mê đắm với ngoại tình nên sẽ vô tâm với vợ con. Dù rằng họ có cố gắng kiềm chế để che giấu thế nào thì vẫn để lộ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy những lời vô tâm của chồng xuất phát từ tâm trạng bất mãn dành cho vợ.

Không chỉ vậy, khi chồng ngoại tình, anh ta còn có thái độ trách móc vợ. Là vì bản thân anh ta có lỗi với vợ, nên muốn tìm điểm sai ở vợ để tự biện minh cho mình.

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động 'mờ ám' này khi về nhà, cố giấu cũng vẫn lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không quan tâm đến chuyện trong nhà

Đàn ông khi quan tâm đến một người phụ nữ khác ngoài vợ thì sẽ không thể tập trung vào gia đình. Thay vì khi về sẽ để ý trong nhà trước sau thế nào, có hư hỏng cần sửa chữa gì không, thì giờ anh ta chỉ lơ là, không quan tâm.

Thậm chí, nhiều người đàn ông ngoại tình còn không để ý đến con cái. Vì tâm trí họ lúc này một phần đã để ở chỗ nhân tình. Đàn ông dù có giấu giếm thế nào cũng không thể biểu hiện như trước kia. Anh ta sẽ thiếu tập trung, sẽ không còn quan tâm đến chuyện trong nhà, vợ con như trước nữa. Vợ chỉ cần xem qua thái độ của chồng, tìm hiểu rõ xem có phải anh ấy đang suy nghĩ chuyện công việc hay gì khác không. Nếu không thì chắc chắn sẽ là chồng đang lén lút sau lưng vợ.

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động 'mờ ám' này khi về nhà, cố giấu cũng vẫn lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ thích ở một mình

Khi ngoại tình, đàn ông có cảm giác không muốn gần gũi vợ con nhiều. Một phần là vì sợ để lộ sơ hở, một phần là vì đang say mê nhân tình.

Anh ta sẽ có biểu hiện thích ở một mình, để chơi game, xem phim trên lap, hay chỉ đơn giản là ngủ. Vợ nên tìm hiểu xem, liệu có phải vì chồng dạo này quá căng thẳng nên cần không gian riêng? Hay là vì chồng ngoại tình mà dần tránh xa vợ con như thế?

Kiếm cớ rời khỏi nhà

Đa phần đàn ông ngoại tình đều phải có thời gian gặp thường xuyên với nhân tình. Một người đàn ông khôn ngoan khi ngoại tình sẽ luôn có cái cớ rời khỏi nhà mà vợ không thể nghi ngờ. Chẳng hạn như, anh ấy sẽ tìm lý do gặp bạn bè, công việc để về nhà trễ, hay đi công tác suốt mấy ngày. Vợ nên chắc chắn về lịch trình của chồng, hoặc đôi khi nên đột xuất gọi video call hay đến nơi chồng làm việc để “thám thính” tình hình.

Đàn ông càng khôn khéo sẽ càng có nhiều cách ngụy trang cho việc ngoại tình. Phụ nữ dù tin tưởng chồng cũng đừng dại dột để mắc bẫy.

Có những hành động giấu giếm

Một người đàn ông ngoại tình sẽ dần hình thành thói quen giấu giếm vợ. Đôi khi đơn giản chỉ là một cặp vé xem phim cũng không thể để vợ thấy. Vì thế, vợ có thể nhìn qua cách thể hiện của chồng với những đồ vật cá nhân. Anh ấy có thay đổi mật khẩu điện thoại, tỏ thái độ đề phòng khi vợ đến gần hay không? Nếu có, vợ đừng chủ quan mà bỏ qua.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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