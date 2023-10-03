Áp dụng 4 chiêu vàng của đàn bà khôn mách bảo, gia đình sẽ sống hòa hợp, không sợ 'tiểu tam' chen chân vào

Đàn bà thông minh mách chị em phụ nữ cách giữ hôn nhân hạnh phúc, hãy áp dụng những bí quyết sau.

Cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng

Dù có nóng giận, bực bội đến mấy, vợ chồng cũng hãy cư xử nhẹ nhàng với nhau. Hãy gạt bỏ hết những bực dọc trong lòng để cư xử hòa nhã.

Cuộc sống hôn nhân vốn có rất nhiều áp lực. Đàn ông hay phụ nữ đều có những nỗi khổ riêng, vì vậy việc nổi nóng, tức giận rất dễ xảy ra. Thế nhưng hãy cư xử đúng mực, đừng có những lời nói hay hành động quá mức khiến người kia phải chịu tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Dành cho nhau những lời ngọt ngào

Đừng nghĩ điều này là sến súa. Hãy tập thói quen dành cho đối phương vài câu ngọt ngào, vài lời ngợi khen để tạo thêm động lực cho nhau. Trong hôn nhân, đôi khi phải lãng mạn, ngọt ngào để cuộc sống không khô khan, ảm đạm.

Phụ nữ hãy khen ngợi khi chồng làm được điều gì đó. Đàn ông hãy khen vợ khi cô ấy mặc chiếc đầm đẹp. Có như vậy, vợ chồng mới có thể chung sống với nhau đến đầu bạc răng long. Không có kẻ thứ ba hay bất cứ ai xen được vào cuộc hôn nhân của bạn.

Thể hiện tình cảm thường xuyên

Nắm tay, hôn nhau hoặc ôm ấp là những hành động ngọt ngào mà vợ chồng nhất định phải dành cho nhau. Trước khi đi làm hoặc khi về nhà, chồng nên dành cho vợ những cái ôm hoặc nụ hôn để thể hiện tình cảm.

Những hành động đụng chạm cơ thể sẽ giúp vợ chồng bạn ngày càng gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Theo nghiên cứu, chồng hôn vợ trước khi đi làm sẽ có một ngày làm việc thành công. Vợ chồng càng thân mật, càng có cuộc hôn nhân viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Dành thời gian riêng cho nhau

Dù có bận đến mấy cũng hãy dành thời gian tâm sự, trò chuyện cùng nhau. Điều này giúp bạn thấu hiểu được đối phương, cũng như cho nhau cơ hội được trải lòng, được lắng nghe. Đây là những điều giúp vợ chồng hạnh phúc, sống với nhau đến già, không bao giờ thay lòng.

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