Có thể kiên trì cùng nhau đi qua 3 cột mốc quan trọng này trong hôn nhân, vợ chồng mới mong trọn đời răng long đầu bạc.

Nhiều cuộc tình nhiều cảm xúc nhưng khi bước vào hôn nhân lại nhanh chóng lụi tàn. Tình yêu thì nên thơ, nhưng hôn nhân là thực tế trách nhiệm. Thực tế, ít có cặp vợ chồng nào giữ được tình yêu nguyên vẹn như lúc mới yêu. Nhưng đa số những cặp vợ chồng hạnh phúc đến già luôn biết cách kiên trì thấu hiểu, đồng hành bền bỉ cùng nhau.

3 năm đầu chính là thời gian nhiều thử thách nhất của bất kì cặp vợ chồng nào. Đây là thời gian ban đầu khi hai người hòa nhập hai cuộc sống khác biệt thành một, tập quen với việc sống chung một nhà, có thêm một gia đình , cùng giải quyết những vấn đề trong dòng họ hai bên. Ở cột mốc này, vợ chồng sẽ dần thấy những điểm chưa tốt, không hòa hợp ở nhau.

Nhưng nếu có thể giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn, tìm cách thay đổi để sống cùng nhau thoải mái, vui vẻ thì 3 năm này sẽ là nền tảng vững chắc cho những năm sau đó. Cột mốc 3 năm có nhiều thử thách và rủi ro nhưng cũng sẽ có niềm vui mới mẻ.

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5 năm

5 năm là cột mốc với nhiều khó khăn. Ở thời gian này, con cái đã bắt đầu đi học, vợ chồng cũng có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Cả hai phải cân bằng thời gian cho bản thân, gia đình và công việc Vợ chồng phải có sự thông cảm, cùng nhau chia sẻ, thu xếp thời gian hợp lý, giúp nhau tránh xa những cám dỗ bên ngoài.

5 năm là cột mốc dễ khiến vợ chồng ly hôn nhất. Nếu 3 năm đầu là cột mốc vợ chồng khó khăn để tìm điểm hòa hợp thì 5 năm là lúc vợ chồng dễ bị áp lực bởi cuộc sống. Kỳ thực, không có cuộc hôn nhân nào là dễ dàng, tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Ly hôn thì dễ, tìm cách bên nhau, nắm tay nhau đến cùng mới khó.

Vì thế, nếu có lúc muốn rời bỏ, hãy nhớ tới khi bắt đầu. Một cái nắm tay khi về già phải trả giá bằng không ít bão tố khi trẻ.

7 năm

Sau cột mốc 5 năm căng thẳng, vợ chồng sẽ đến với mức vạch 7 năm. Đây là lúc vợ chồng đã dần cân bằng được cuộc sống nhưng vẫn không thể thoát được những vấn đề về tiền bạc, con cái. Đây cũng là cột mốc nhiều cặp vợ chồng chán nhau, dễ dẫn đến ngoại tình.

7 năm là một khoảng thời gian dài bào mòn tình cảm vợ chồng. Nhiều người khi đi đến cột mốc này liền cho rằng hôn nhân dần trở thành thói quen nhàm chán. Nhưng thực tế, vẫn có nhiều cặp vợ chồng bên nhau 10 hay 20 năm vẫn nồng nàn tình cảm như ban đầu. Tất cả là do người trong cuộc muốn thế nào, cùng nhau giữ gìn tình cảm ra sao. Tuổi trẻ thích một tình yêu mãnh liệt, nhưng về già rồi lại chỉ mong bình yên sâu đậm.

Vì thế, 7 năm sẽ là khoảng thời gian vợ chồng nên làm mới tình yêu và hôn nhân. Càng ở bên nhau lâu dài thì những cặp vợ chồng hạnh phúc càng tìm tòi, trải nghiệm cùng nhau. Đó cũng là chất xúc tác để cả hai tránh xa cám dỗ bên ngoài.