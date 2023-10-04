Có thể kiên trì cùng nhau đi qua 3 cột mốc quan trọng này trong hôn nhân, vợ chồng mới mong trọn đời răng long đầu bạc

Phụ nữ yêu 04/10/2023 06:48

Tình yêu đôi khi chỉ cần vài giây chạm mắt đã nghĩ là trăm năm. Nhưng muốn hôn nhân bền lâu cả đời thì cần cả một quá trình lâu dài.

Nhiều cuộc tình nhiều cảm xúc nhưng khi bước vào hôn nhân lại nhanh chóng lụi tàn. Tình yêu thì nên thơ, nhưng hôn nhân là thực tế trách nhiệm. Thực tế, ít có cặp vợ chồng nào giữ được tình yêu nguyên vẹn như lúc mới yêu. Nhưng đa số những cặp vợ chồng hạnh phúc đến già luôn biết cách kiên trì thấu hiểu, đồng hành bền bỉ cùng nhau.

Có thể kiên trì cùng nhau đi qua 3 cột mốc quan trọng này trong hôn nhân, vợ chồng mới mong trọn đời răng long đầu bạc.

Có thể kiên trì cùng nhau đi qua 3 cột mốc quan trọng này trong hôn nhân, vợ chồng mới mong trọn đời răng long đầu bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm 


3 năm đầu chính là thời gian nhiều thử thách nhất của bất kì cặp vợ chồng nào. Đây là thời gian ban đầu khi hai người hòa nhập hai cuộc sống khác biệt thành một, tập quen với việc sống chung một nhà, có thêm một gia đình, cùng giải quyết những vấn đề trong dòng họ hai bên. Ở cột mốc này, vợ chồng sẽ dần thấy những điểm chưa tốt, không hòa hợp ở nhau.

Nhưng nếu có thể giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn, tìm cách thay đổi để sống cùng nhau thoải mái, vui vẻ thì 3 năm này sẽ là nền tảng vững chắc cho những năm sau đó. Cột mốc 3 năm có nhiều thử thách và rủi ro nhưng cũng sẽ có niềm vui mới mẻ.

Có thể kiên trì cùng nhau đi qua 3 cột mốc quan trọng này trong hôn nhân, vợ chồng mới mong trọn đời răng long đầu bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 năm

5 năm là cột mốc với nhiều khó khăn. Ở thời gian này, con cái đã bắt đầu đi học, vợ chồng cũng có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Cả hai phải cân bằng thời gian cho bản thân, gia đình và công việc Vợ chồng phải có sự thông cảm, cùng nhau chia sẻ, thu xếp thời gian hợp lý, giúp nhau tránh xa những cám dỗ bên ngoài.

5 năm là cột mốc dễ khiến vợ chồng ly hôn nhất. Nếu 3 năm đầu là cột mốc vợ chồng khó khăn để tìm điểm hòa hợp thì 5 năm là lúc vợ chồng dễ bị áp lực bởi cuộc sống. Kỳ thực, không có cuộc hôn nhân nào là dễ dàng, tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Ly hôn thì dễ, tìm cách bên nhau, nắm tay nhau đến cùng mới khó.

Vì thế, nếu có lúc muốn rời bỏ, hãy nhớ tới khi bắt đầu. Một cái nắm tay khi về già phải trả giá bằng không ít bão tố khi trẻ.

7 năm

Sau cột mốc 5 năm căng thẳng, vợ chồng sẽ đến với mức vạch 7 năm. Đây là lúc vợ chồng đã dần cân bằng được cuộc sống nhưng vẫn không thể thoát được những vấn đề về tiền bạc, con cái. Đây cũng là cột mốc nhiều cặp vợ chồng chán nhau, dễ dẫn đến ngoại tình.

7 năm là một khoảng thời gian dài bào mòn tình cảm vợ chồng. Nhiều người khi đi đến cột mốc này liền cho rằng hôn nhân dần trở thành thói quen nhàm chán. Nhưng thực tế, vẫn có nhiều cặp vợ chồng bên nhau 10 hay 20 năm vẫn nồng nàn tình cảm như ban đầu. Tất cả là do người trong cuộc muốn thế nào, cùng nhau giữ gìn tình cảm ra sao. Tuổi trẻ thích một tình yêu mãnh liệt, nhưng về già rồi lại chỉ mong bình yên sâu đậm.

Vì thế, 7 năm sẽ là khoảng thời gian vợ chồng nên làm mới tình yêu và hôn nhân. Càng ở bên nhau lâu dài thì những cặp vợ chồng hạnh phúc càng tìm tòi, trải nghiệm cùng nhau. Đó cũng là chất xúc tác để cả hai tránh xa cám dỗ bên ngoài.

Hôn nhân nếu thiếu 2 thứ 'thầm kín' này, đàn ông sớm muộn cũng ngoại tình!

Hôn nhân nếu thiếu 2 thứ 'thầm kín' này, đàn ông sớm muộn cũng ngoại tình!

Nhiều người thường thắc mắc vì sao đàn ông ngoại tình, ngay cả khi đã có vợ đẹp con ngoan? Một người vợ thông minh sẽ luôn cho chồng 2 thứ “kín” này, vì nếu thiếu đàn ông sớm muộn cũng ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân gia đình tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 52 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận