Nhìn vào những điều này, biết ngay chồng bạn là người đàn ông thương vợ hay vô tâm

1. Đàn ông thương vợ đi đâu, làm gì cũng hỏi ý kiến của vợ. Nếu vợ không thích, bản thân họ sẽ cân nhắc lại, chứ không tự làm theo ý mình.

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết đàn ông thương vợ hay vô tâm. Chồng nên đọc để thay đổi bản thân, vợ cũng nên đọc để hiểu rõ hơn về người đàn ông của mình.

2. Đàn ông thương vợ dù bận rộn như thế nào cũng không bao giờ quên những ngày kỷ niệm quan trọng. Họ không muốn để vợ chờ đợi rồi thất vọng ê chề.

Người đàn ông vô tâm mặc kệ vợ nói gì, khuyên gì, họ chỉ thích làm theo ý mình. Mặc kệ vợ vui hay buồn, họ vẫn chọn theo đuổi những thú vui của mình.

Đàn ông thương vợ thường nhớ những ngày kỷ niệm quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm thường sẽ không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào. Thậm chí họ còn xem đó là điều phiền phức, không quan trọng nên không để tâm.

3. Đàn ông thương vợ không bao giờ làm vợ khóc. Dù vợ chồng cãi nhau lớn đến mấy, họ cũng sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc để không làm tổn thương người phụ nữ mình yêu thương.

Đàn ông không thương vợ thường làm vợ khóc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thương vợ thường sẽ không quan tâm đến việc vợ khóc hay cười. Họ chỉ muốn mắng cho đã miệng và luôn giành phần thắng về mình cho bằng được.

4. Đàn ông thương vợ sẽ không để vợ phải ngủ một mình. Họ không để vợ chờ đợi mòn mỏi trong khi bản thân đi nhậu nhẹt, ăn uống bê tha cùng bạn bè.

Người đàn ông không thương vợ để vợ phải chờ đợi trong vô vọng. Họ không quan tâm đến việc vợ ngủ một mình, có đợi cửa hay không, chỉ biết bản thân đang vui là được.

5. Đàn ông thương vợ luôn nghĩ rằng lắng nghe là tôn trọng vợ, tôn trọng mối quan hệ của mình.

Đàn ông thương vợ thường sợ vợ khóc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thương vợ thường nghĩ chỉ có những kẻ sợ vợ mới nghe lời răm rắp, không dám cãi lời vợ.

6. Đàn ông thương vợ sẽ dành hết thời gian rảnh của mình cho vợ. Còn đàn ông không thương vợ sẽ xem trọng những cuộc hẹn với bạn bè hơn là vợ con ở nhà.

7. Đàn ông thương vợ sẽ không ngại cho cả thế giới biết mình yêu vợ đến dường nào. Còn người vô tâm sợ để người khác biết mình yêu vợ, vì họ nghĩ việc cuồng vợ vốn dĩ rất mất mặt.