Thiếu gì cũng được nhưng đàn bà 30 tuyệt đối không được để thiếu những điều này

Phụ nữ yêu 30/04/2020 10:42

Người đàn bà 30 nhất định không được thiếu những điều này, nếu không sẽ khiến bản thân buồn phiền, mệt mỏi.

Dưới đây là những điều đàn bà 30 tuyệt đối không thể thiếu, dù đi đâu làm gì cũng phải giữ bên mình để được an yên, vui vẻ.

Tiền            

Khi còn trẻ, bạn có thể thiếu tiền vì chưa có công việc ổn định. Nhưng khi đến tuổi 30, bạn nhất định phải có một số tiền nhất định trong tay.

dan ba 30 1
Đàn bà 30 đừng để thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có tiền, chắc chắn bạn sẽ phải sống lệ thuộc vào người khác. Lúc này, bạn sẽ phải gánh chịu những lời coi thường, chỉ trích của họ. Thế nên khi còn trẻ, bạn nên tiết kiệm một chút dành dụm cho sau này đỡ vất vả hơn.

Lòng bao dung

Phụ nữ sống không được để thiếu lòng bao dung. Sự vị tha sẽ giúp bạn sống nhẹ nhàng, an nhiên hơn. Tha thứ cho một ai đó còn giúp bạn tích được công đức. Hơn thế nữa, bạn còn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, không sân hận.

Cuộc đời ngắn ngủi, đừng ôm mãi hiềm khích trong lòng. Hãy mở lòng tha thứ cho mọi người, dù họ có đối xử tệ với mình như thế nào đi chăng nữa.

Sự bình tĩnh

Người phụ nữ 30 tuyệt đối không thể thiếu sự bình tĩnh. Dù làm chuyện gì, hãy tự nhắc nhở bản thân rằng không được nóng giận, không được cáu gắt vô cớ. Khi gặp khó khăn, không được đánh mất sự bình tĩnh.

dan ba 30 2
Phụ nữ hãy bình tĩnh mà sống - Ảnh minh họa: Internet

Hãy kiểm soát những hành vi, lời nói của mình để không làm tổn thương ai. Nếu muốn nói gì đó, hãy yên lặng mười giây, hít thở thật sâu rồi hẵng nói.

Công việc ổn định                           

Khi ở độ tuổi đôi mươi, bạn có thể thất nghiệp hoặc nhảy việc liên tục. Nhưng khi đến độ tuổi 30, nhất định bạn phải có công việc lương khá hơn một chút, quan trọng nhất là ổn định.

dan ba 30 3
Phụ nữ 30 cần có công việc ổn định để hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cố gắng học hỏi tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành công việc của mình tốt hơn. Đừng cự cãi những chuyện vô nghĩa, mà hãy làm tốt công việc của mình.

Tri thức đủ đầy

Người đàn bà khôn ngoan dù không biết nhiều cũng phải biết ít, đừng chuyện gì cũng không biết. Hãy trang bị cho mình thêm kiến thức, đừng bó hẹp cuộc đời. Hãy mở rộng tầm mắt để tiếp thu nhiều thứ hay ho.

dan ba 30 4
Phụ nữ phải có đầy đủ tri thức - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời là những chuỗi ngày không ngừng phấn đấu, không ngừng trải nghiệm. Vì vậy đừng ngại học hỏi từ những người giỏi, dù họ có nhỏ tuổi hơn mình.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, có 4 chữ ĐỪNG chớ phạm phải khi lấy chồng

Phụ nữ muốn hạnh phúc, có 4 chữ ĐỪNG chớ phạm phải khi lấy chồng

Người phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng phạm phải những điều này khi lấy chồng. Nếu tuân thủ, chắc chắn hôn nhân sẽ nhiều nụ cười hơn là nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ 30 đàn bà khôn ngoan những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này