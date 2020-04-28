5 điều đàn ông cực ghét đàn bà khôn tránh không kịp, đàn bà dại cứ lao vào

Dưới đây là những điều đàn ông không thích , đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ làm kẻo hối hận không kịp.

Khi để thiên hạ biết chuyện gia đình của bạn, chắc chắn chồng sẽ không cảm thấy vui. Thậm chí còn khiến mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, tệ nhất là đổ vỡ.

Người đàn ông ghét nhất bị nói xấu sau lưng. Thế nên đàn bà khôn ngoan khi tụ tập nói chuyện, tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện gia đình. Đây là điều cấm kỵ bạn phải biết để giữ lửa hôn nhân, bảo vệ ngôi nhà của mình.

Vợ quan tâm con hơn chồng

Người phụ nữ dại thường có thói quen quan tâm con nhiều hơn chồng. Khi sinh con rồi, ai cũng có xu hướng yêu thương, chăm sóc con cái nhiều hơn mà vô tình bỏ bê đàn ông. Điều này khiến cho mối quan hệ dần lạnh nhạt, chồng không cảm nhận được sự yêu thương nên sẽ dễ ngoại tình.

Nhắc đến chuyện cũ

Phụ nữ đừng dại nhắc đến chuyện cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều đàn ông cực kỳ ghét, nếu phụ nữ cứ tò mò, chắc chắn hôn nhân sẽ đổ vỡ. Vì không ai muốn nhắc đi nhắc lại chuyện đau buồn trong quá khứ. Đàn ông thường muốn những điều không hay nhanh chóng qua đi và không muốn ai đụng chạm đến nỗi đau của mình nữa. Họ xem đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn.

Càm ràm chuyện tiền nong

Trong hôn nhân, tài chính là điều quan trọng nhưng đừng chuyện gì cũng nhắc đến tiền. Vì đây là nỗi áp lực vô hình của đàn ông mà nhiều người vợ vô tâm lại không cảm nhận được.

Phụ nữ khôn đừng nhắc đến tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng về việc lương bổng của bản thân không đủ lo cho gia đình. Thế nên họ không thích vợ so sánh tiền lương của mình với người khác. Hoặc không muốn vợ suốt ngày càm ràm về việc thiếu tiền.

Thiếu nhiệt tình trong chuyện "giường chiếu"

Đàn ông rất chú trọng đến chuyện chăn gối vợ chồng. Họ muốn được nhìn thấy, cảm nhận việc vợ nhiệt tình với "chuyện ấy" như thế nào.

Hãy chủ động hơn trong chuyện chăn gối vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên chủ động khi ở trên giường, đừng nằm như khúc gỗ khiến chồng tụt hết cảm xúc, không còn muốn gần gũi vợ.