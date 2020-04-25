5 câu nói cực thấm, cực chuẩn giúp phụ nữ mạnh mẽ hơn sau những lần vấp ngã

Phụ nữ yêu 25/04/2020 11:02

Người phụ nữ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã nhờ vào những câu nói thấm tận xương tủy này, ai cũng nên biết để không tổn thương.

Khi vấp ngã, đừng vội nản lòng cũng đừng khóc lóc quá nhiều, hãy nhớ đến những câu nói này để tự động viên bản thân.

Không có ai chống lưng, tuyệt đối không được để ngã

Người phụ nữ mạnh mẽ hãy tự đứng lên sau những lần vấp ngã. Dù không có ai chống lưng, tuyệt đối đừng để ngã một cách khó coi.

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Phụ nữ mạnh mẽ phải biết những câu này - Ảnh minh họa: Internet

Hãy biết năng lực của bản thân ở mức nào và không ngừng phấn đấu. Nếu có vấp ngã, cũng hãy đứng dậy và mạnh mẽ hơn xưa. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà nản lòng, muốn buông bỏ.

Vẻ ngoài bao nhiêu tuổi cũng không bằng tâm hồn bao nhiêu tuổi

Vẻ ngoài bao nhiêu tuổi cũng được, quan trọng là tâm hồn bao nhiêu tuổi. Hãy giữ vững tâm hồn lạc quan, cũng như sự cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu kết hợp hai điều này với nhau, bạn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Không thể nào hèn nhát trốn tránh hiện tại được, phải đối mặt thôi

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Đừng trốn tránh hiện tại dù có khốc liệt đến mấy - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ hèn nhát trốn tránh khó khăn ở hiện tại muôn đời cũng không thể thành công. Thay vì lảng tránh, hãy đối mặt để biết năng lực bản thân. Có đi qua khó khăn, nếm trải đủ thất bại đắng cay, bạn mới nhận được kinh nghiệm và bài học quý giá.

Yêu làm sao để bản thân không phải là người đau đớn nhất   

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Phụ nữ hãy yêu bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, phụ nữ bản lĩnh phải biết cách yêu như thế nào để bản thân không phải là người đau lòng nhiều nhất. Muốn như vậy, đừng cho đi, hy sinh quá nhiều. Đồng thời cũng đừng yêu và tin tưởng đối phương tuyệt đối. Vì càng tin, bạn sẽ càng đau lòng khi buông bỏ.

Nếu cố gắng theo đuổi một người không có kết quả, tốt nhất nên dừng lại               

Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm, đừng phí công sức đuổi theo một người không thuộc về mình. Có những người tốt nhưng họ mãi mãi không thuộc về bạn. Thay vì theo đuổi một người một cách vô ích, hãy tự yêu thương bản thân và chờ đợi người thích hợp hơn đến với mình.

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Hãy dành thời gian cho những người thật sự yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, tình yêu vốn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng ngoài tình yêu, bạn còn có công việc, người thân và bạn bè. Hãy dành thời gian ở bên người thật sự cần mình, chứ đừng chạy theo người mãi mãi ngoài tầm với.

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