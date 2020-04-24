7 câu NỊNH của đàn bà khôn ngoan khiến chồng cả đời mê mệt

Nếu khôn ngoan, phụ nữ hãy nói với chồng những câu này, đừng ngại vì càng ngại sẽ càng khiến hôn nhân lạnh nhạt, đổ vỡ.

Người đàn bà khôn ngoan nên nói với chồng câu này để giữ lửa hôn nhân . Khi được khen ngợi, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân có giá trị trong lòng vợ. Vì vậy họ sẽ cố gắng hết sức để thể hiện bản thân một cách hoàn hảo nhất. Chỉ cần cho chồng một lời khen, anh ấy sẽ bất chấp tất cả để đối xử thật tốt với bạn.

Đàn ông ai cũng thích được vợ khen bản thân đẹp trai, có thân hình đẹp. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy dành cho chồng lời nói ngọt ngào này để anh ấy yêu thương bạn nhiều hơn. Đàn ông rất dễ dàng rung động với những lời khen kiểu này.

Anh là một người cha tốt

Hãy khen chồng để anh ấy được vui - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho chồng biết, anh ấy đã làm rất tốt vai trò của mình trong gia đình. Anh ấy là người chồng, người cha tốt. Có vậy, chồng mới nỗ lực hết mình, càng thêm yêu thương ngôi nhà của mình hơn. Người vợ khôn ngoan đừng chỉ quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của chồng con. Hãy nói những lời yêu thương để chứng tỏ bản thân trân trọng chồng như thế nào.

Anh thật tốt bụng

Khen chồng tốt bụng, bạn sẽ được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng giúp mình làm chuyện gì đó, hãy khen anh ấy thật tốt bụng. Chỉ có như vậy, anh ấy mới giúp đỡ nhiệt tình mỗi khi bạn nhờ vả. Khi nghe được câu này, đàn ông ai cũng sẽ tình nguyện ở bên cạnh tận tâm tận lực hết lòng vì gia đình của mình.

Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất

Nếu có cơ hội hãy cho chồng biết anh ấy tuyệt vời như thế nào. Vợ chồng muốn hạnh phúc, cần nói những gì nên nói, đừng giấu giếm trong lòng quá nhiều thứ. Vì càng giấu giếm, bạn càng khiến cuộc hôn nhân của mình khô khan, cứng nhắc, thậm chí là đổ vỡ.

Cuộc đời này, em chỉ có mình anh

Hãy thể hiện sự quan trọng của chồng đối với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho chồng biết bạn quan trọng trong lòng anh ấy như thế nào. Không có anh ấy, bạn rất trống vắng và cô đơn. Đồng thời cũng cho anh ấy biết bản thân bạn là người phụ nữ chung thủy, có chồng con rồi thì chẳng bao giờ quan tâm đến những người khác. Có vậy hôn nhân mới lâu dài và tình cảm vợ chồng mới ngày càng gắn bó hơn.

Anh là người giỏi nhất

Khen chồng giỏi giang, bạn sẽ nhận được sự yêu thương của anh ấy. Phụ nữ đừng dại so sánh chồng với người khác, vì chẳng ai muốn bản thân bị mang ra bàn tán như vậy. Muốn gia đình hạnh phúc, hãy công nhận tài năng của chồng.