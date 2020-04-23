Phụ nữ làm gì cũng được, xin đừng làm những kiểu người bị khinh khi suốt đời suốt kiếp này

Phụ nữ yêu 23/04/2020 11:08

Người đàn bà khôn ngoan làm gì cũng được, tuyệt đối đừng trở thành những kiểu người bị thiên hạ ghét cay ghét đắng.

Phụ nữ không cần quá hoàn hảo, không cần sống tốt với tất cả mọi người nhưng cũng xin đừng trở thành kiểu người đáng bị khinh thường này.

Kẻ thứ ba                   

Người đàn bà khôn ngoan làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng trở thành kẻ thứ ba. Đừng làm kẻ cướp chồng thiên hạ để rồi sống cả đời trong cô độc.

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Đàn bà khôn ngoan đừng trở thành kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, hãy tự tìm hạnh phúc cho mình. Muốn bình yên và hạnh phúc dài lâu, bạn đừng bao giờ vướng vào đàn ông có vợ.

Kẻ mách lẻo

Nếu trở thành người như thế này, bạn sẽ bị xa lánh từ đây đến cuối đời. Chẳng ai muốn qua lại, chơi bời với người không giữ được bí mật hoặc ưa nói xấu người khác. Kiểu người này có rất nhiều kẻ thù, không bao giờ có được người bạn đúng nghĩa.

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Phụ nữ đừng mách lẻo, nói xấu người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì cứ mải mê nói xấu, tọc mạch chuyện người khác khiến họ dần đánh mất nhân phẩm của mình. Nếu có bạn, chắc chắn cũng chỉ là những người muốn lợi dụng họ. Bởi vì người tử tế không bao giờ muốn qua lại, dây dưa với kẻ tiểu nhân, mách lẻo.

Kẻ sống hai mặt             

Cuộc đời giống như vở kịch, mỗi người tự đóng những vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, đừng bao giờ đóng vai người sống hai mặt. Kiểu người này chấp nhận đánh mất giá trị, nhân phẩm của bản thân để thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình. Thế nên chẳng ai dám đến gần kiểu người như thế này. Vì ai cũng sợ có ngày bị đâm lén sau lưng.

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Hãy sống ngay thẳng đừng chơi xấu ai - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ bất lương

Nếu bạn luôn làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, trái với lương tâm, cuộc đời chẳng thể nào an ổn. Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ, nếu không thể trở thành một người tốt, tuyệt đối cũng đừng trở thành kẻ bất lương. Đừng bao giờ gây ra đau đớn cho người khác vì mục đích thấp hèn của mình.

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Hãy sống thiện lương để được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Hãy làm một con người bình thường, không làm trái pháp luật cũng chẳng làm hại ai. Chỉ vậy thôi, bạn đã sống một đời ý nghĩa rồi. Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi sống thiện lương và hướng bản thân theo những điều tích cực.

6 cái tội của phụ nữ quá ngoan khiến hôn nhân nhàm chán, bị chồng phản bội

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Người đàn bà khôn ngoan không quá yêu chồng, không quá ngoan ngoãn còn đàn bà dại thì hoàn toàn ngược lại nên cuộc đời mới gánh nhiều nỗi đau không tên.

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