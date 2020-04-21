12 điều giúp phụ nữ ‘cười khẩy’ khi chồng ngoại tình, thản nhiên như không có gì xảy ra

Phụ nữ yêu 21/04/2020 16:08

Người đàn bà bản lĩnh hơn nhau ở việc kiên định hay suy sụp khi biết chồng ngoại tình, không để bản thân phải lao đao, mệt mỏi cả một đời dài.

Dưới đây là những điều giúp phụ nữ bản lĩnh buông bỏ được nỗi đau chồng ngoại tình, thản nhiên sống tốt mà không vướng bận.

1. Phụ nữ xinh đẹp có quyền buông bỏ chồng tệ bạc, không vì một gã đàn ông phản bội mà nhọc công thao thức sớm hôm để tìm cách đánh ghen, níu giữ.

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Đàn bà bản lĩnh luôn biết những gì nên làm - Ảnh minh họa: Internet

2. Có tiền, bạn có quyền sống một đời an vui, thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai.

3. Người đàn bà bản lĩnh luôn biết địch biết ta, không mặc cảm khi đối diện với kẻ cướp chồng mà chỉ thản nhiên nói câu “đồ chị xài cũ rồi, muốn thì em đến mà lấy”.

4. Sau đó, họ sẽ nói với chồng “nếu cô ấy tốt hơn tôi, anh có quyền rời đi, tôi sẽ không oán không trách, nhưng mong anh từ nay về sau đừng làm phiền mẹ con tôi”.

5. Người đàn bà mạnh mẽ vượt qua nỗi đau bị chồng phản bội khi có tinh thần lạc quan, yêu đời. Sau này, bạn chỉ cần chờ anh ta nếm trải đủ quả báo của ngoại tình.

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Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ bản lĩnh không nhọc công níu giữ - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ không vì chồng ngoại tình mới bắt đầu làm đẹp. Bạn phải biết làm đẹp, chăm sóc bản thân từ trước để lúc nào cũng quyến rũ và rạng ngời nhất.

7. Kẻ thứ ba không cùng đẳng cấp với bạn, vì vậy đừng giải thích dông dài với kẻ cướp chồng.

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Hãy biết yêu thương bản thân nhiều hơn khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

8. Nếu được cứ làm cho bản thân bận rộn nhất có thể. Ví dụ như vùi đầu vào công việc, làm từ thiện, chăm sóc con cái và làm những việc có ý nghĩa khác. Đừng bao giờ nghĩ đến việc phải đánh ghen giành chồng.

9. Tự nhủ với bản thân đàn ông ai rồi cũng sẽ phản bội, không hy vọng nhiều sẽ không đau lòng, không tin tưởng nhiều sẽ không thất vọng.

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Đàn ông ngoại tình, đàn bà đừng làm khó bản thân - Ảnh minh họa: Internet

10. Người đàn ông ngoại tình như chiếc áo cũ, không dùng đến nữa thì vứt đi. Đừng tốn công giặt sạch cất vào tủ để rồi không dùng đến một lần nào nữa.

11. Hạnh phúc và sự tự do của bản thân là quan trọng nhất, đàn ông không phải là ưu tiên số một trong cuộc đời phụ nữ.

12. Người phụ nữ muốn hạnh phúc phải tỏ ra thản nhiên như không khi chồng ngoại tình. Càng tỏ ra cần, đàn ông sẽ càng nhẫn tâm cứa vào tim bạn thêm nhiều nhát dao nữa.

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