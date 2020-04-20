Dấu hiệu của kiểu đàn ông nồng nhiệt lúc ban đầu nhưng về sau ‘nhạt như nước ốc’

Dưới đây là 4 dấu hiệu đàn ông lúc đầu nồng nhiệt nhưng càng về sau tình cảm càng nhạt như nước lã, phụ nữ nên biết để không quá đau lòng.

Kiểu đàn ông này thường khi kết hôn sẽ “lộ nguyên hình” ngay. Người càng chiều chuộng bạn khi yêu, tình cảm sau này sẽ càng nhạt dần, chán rồi thì thờ ơ không quan tâm nữa.

Người đàn ông khi yêu thường hết lòng, dốc hết ruột gan để chiều chuộng người mình yêu. Nhưng khi đã có được, họ lại chẳng còn nồng nhiệt như thuở ban đầu nữa. Vì họ nghĩ suốt đời này bạn không bao giờ rời khỏi họ. Dù đối xử như thế nào, bạn vẫn sẽ chấp nhận vì đã trao thân gửi phận cho họ rồi.

Hứa hẹn nhiều

Kiểu đàn ông tồi thường hứa hẹn nhiều nhưng không làm được bao nhiêu. Họ chỉ giỏi nói, không giỏi làm. Khi tình yêu mới chớm nở, họ sẽ khiến bạn chìm đắm trong những lời mật ngọt, biến bạn thành công chúa.

Đàn ông khi đã chiếm hữu được thì lại vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đã kết hôn, bạn trở thành người dưng trong mắt họ mà thôi. Những lời hứa hẹn ngày trước, có khi họ cũng chẳng còn để tâm, chỉ có bạn vẫn ghi nhớ đến cuối đời. Thế nên phụ nữ khôn ngoan khi yêu đừng chọn người hứa nhiều, hãy chọn người làm nhiều.

Không tách rời bạn

Khi còn yêu, họ không muốn rời xa bạn hoặc mới xa một chút đã thấy nhớ. Lúc đó, bạn còn đủ sức hấp dẫn níu kéo trái tim lẫn thể xác của họ. Nhưng khi đã kết hôn rồi, họ chỉ muốn rời khỏi bạn để tụ tập cùng hội bạn thân, cùng vui chơi với đồng nghiệp bên ngoài mà thôi.

Đàn ông càng nói yêu bạn càng khiến bạn thất vọng sau này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng quá huyễn hoặc giá trị của bản thân trong lòng bất cứ ai. Hãy biết bản thân mình là ai và cần làm gì để trở nên quyến rũ nhất. Có câu phụ nữ chỉ cần mất 10 giây là có thể trở nên cũ trong mắt đàn ông. Vì vậy hãy làm cho bản thân mới mẻ mỗi ngày để giữ chân chồng, giữ cuộc hôn nhân của mình.

Luôn lảng tránh những tật xấu của bạn

Đàn ông lảng tránh tật xấu của bạn thường không thương bạn thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông luôn lảng tránh không muốn nói đến những tật xấu của bạn, nên cân nhắc vì có thể anh ấy không thương bạn thật lòng. Hoặc người luôn khen ngợi bạn hết lời, thường dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ bạn “vào tròng”, chắc chắn anh ấy có tính cả thèm chóng chán. Khi có được bạn rồi, anh ấy sẽ chẳng còn muốn yêu đương gì nữa.