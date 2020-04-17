Đàn bà ‘bất bại’ trong hôn nhân khi nắm 4 thứ vũ khí tối thượng này

Phụ nữ yêu 17/04/2020 14:19

Muốn sống sót lâu dài trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan phải mang 4 thứ vũ khí lợi hại này bên người.

Dưới đây là những vũ khí tối thượng giúp phụ nữ sống tốt, sống khỏe trong hôn nhân dù có ở bên chồng vô tâm hay tệ bạc đến mấy.

Công việc và tiền

Người đàn bà khôn ngoan nên biết công việc và tiền là vũ khí tối thượng nhất. Muốn sống tốt, sống khỏe trong hôn nhân, ít nhất bạn phải kiếm được tiền. Có công việc đàng hoàng, bạn sẽ không bị nhà chồng lẫn chồng xem thường.

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Đàn bà khôn ngoan đừng sống dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ không bị bất cứ ai nói là ăn bám, sống dựa dẫm vào đàn ông. Thế nên đừng lười biếng. Hãy đi làm kiếm tiền để quãng đời còn lại được sống bình yên.

Nhan sắc

Đây là vũ khí lợi hại của phụ nữ khiến cánh mày râu khó lòng cưỡng lại được. Vả lại khi bản thân xinh đẹp hơn, bạn sẽ cảm thấy tự tin, cơ hội cũng sẽ đến nhiều hơn. Có câu “xinh đẹp là một dạng tài năng”, có nhan sắc bạn sẽ có những gì mình mong muốn.

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Phụ nữ phải biết làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có vóc dáng, gương mặt như mình mong muốn, hãy biết làm đẹp. Hãy để chồng giữ mình chứ đừng nhọc công, tốn sức để giữ chồng.

Mối quan hệ

Đa số phụ nữ lấy chồng rồi không còn quan tâm đến bạn bè hay những mối quan hệ xã hội của mình. Điều này khiến không gian sống của họ dần thu hẹp lại. Mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn bên chồng con, ngoài gia đình ra chẳng còn bất cứ người bạn thân thiết nào.

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Hãy giữ mối quan hệ tốt để có cuộc sống thú vị hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ tiếp tục cuộc sống nhàm chán như vậy, bạn rất dễ rơi vào trầm cảm, thậm chí còn bị chồng chán ngán. Thế nên đừng bao giờ bỏ rơi bạn bè sau khi lấy chồng. Ít nhất, bạn phải có một vài người bạn tri kỷ. 

Lạnh nhạt khi cần và ấm áp khi muốn

Muốn hạnh phúc trong hôn nhân, hãy biết thờ ơ khi cần và quan tâm khi muốn. Đàn ông vốn rất kỳ lạ, vợ quan tâm thái quá khiến họ cảm thấy nhàm chán. Còn vợ vô tâm một chút lại khiến họ cảm thấy trống vắng, muốn được vợ hỏi han, yêu thương.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết lạnh nhạt và ấm áp đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy dung hòa giữa hai yếu tố lạnh lùng và ấm áp để chồng luôn ở bên cạnh, có đuổi cũng không đi.

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