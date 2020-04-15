Có câu “nồi nào úp vung nấy”, người tử tế sẽ gặp được người tử tế. Còn nếu có những đặc điểm tính cách này, phụ nữ khổ cả đời vì gặp phải đàn ông tồi .

Kiểu phụ nữ này sẽ không bao giờ có hạnh phúc vì cứ mải mê chạy theo tình dục. Thậm chí còn bị lừa gạt trong tình yêu khiến bạn dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống này.

Người phụ nữ có lối sống phóng khoáng, thích tình một đêm thường gặp đàn ông tồi. Vì những gã đàn ông Sở Khanh cũng có ý nghĩ này. Họ không thích gắn bó với một người mà luôn thích "đổi món" mỗi ngày.

Thích mồi chài đàn ông có vợ

Đây là tư tưởng của đàn bà hư hỏng, không muốn làm chỉ muốn hưởng thụ. Họ thích cướp chồng của người khác để mua vui cho mình. Người có tính cách và tư tưởng như thế này muôn đời cũng không tìm được hạnh phúc đích thực.

Tệ nhất, họ có thể gặp phải kiểu đàn ông tồi tệ, không chỉ mang lại khổ đau mà còn khiến bản thân ám ảnh suốt cuộc đời.

Tính cách phóng đãng

Đây là cách sống của đàn bà dại thường lựa chọn. Sống phóng đãng không chỉ đánh mất danh dự mà còn khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi khi đến gần. Những mối quan hệ xung quanh bạn toàn là lừa gạt, lợi dụng nhau chứ chẳng tốt đẹp gì.

Phụ nữ sống buông thả dễ gặp đàn ông tồi - Ảnh minh họa: Internet

Có câu người tử tế sẽ gặp người tử tế, nếu bạn không tử tế sẽ chẳng bao giờ tìm được người thật lòng thật dạ với mình.

Không thích ở bên cạnh một người quá lâu

Kiểu người này không thích ở bên cạnh ai quá lâu, luôn thích thay đổi mọi thứ theo từng ngày từng giờ. Họ không muốn ép buộc bản thân phải có trách nhiệm với ai đó.

Họ lẳng lơ trong cách sống lẫn suy nghĩ. Vì vậy cuộc sống của họ cứ như một con thuyền trôi lênh đênh trên dòng sông lớn, vô định và không biết bao giờ mới cập được bến bờ hạnh phúc.

Thích những anh chàng “dân chơi”

Phụ nữ thích đàn ông tồi sẽ rất khổ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn thích những anh chàng “dân chơi” sẽ chuốc khổ cho mình. Vì đàn ông sống buông thả, thích bay nhảy không bao giờ chịu ở yên bên một người, bạn khó lòng mà giữ được. Vả lại kiểu đàn ông như thế này thay bồ như thay áo, nếu không đủ bản lĩnh bạn sẽ không bao giờ giữ được trái tim của họ.