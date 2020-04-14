Dù tình cảm sâu đậm đến mấy, đàn ông cũng thay lòng đổi dạ ngay vì 6 lý do này

Dưới đây là những lý do có thể khiến đàn ông phản bội dù từng yêu sâu đậm đến mấy, phụ nữ đừng tin tưởng quá nhiều kẻo thất vọng não nề.

Khi cảm thấy cô đơn, cần người san sẻ, đàn ông rất dễ mềm lòng trước những lời hỏi han quan tâm của người khác. Do đó, phụ nữ khôn ngoan cần biết an ủi, động viên chồng khi cần.

Đàn ông vốn có nhiều áp lực vô hình nhưng họ ít khi nói ra. Nhiều người vợ vô tâm còn tạo thêm áp lực khiến chồng mệt mỏi. Điều này khiến anh ấy rất dễ rơi vào vòng tay của người khác.

Phụ nữ không chú ý đến ngoại hình

Nhiều người vợ nghĩ kết hôn lâu rồi, cần gì quan tâm chăm chút đến ngoại hình? Vợ chồng đã quá quen thuộc với nhau, cần gì phải trang điểm, ăn mặc đẹp khi ở nhà? Nhưng đây là quan điểm sai lầm của phụ nữ khiến hôn nhân đổ vỡ.

Phụ nữ nên quan tâm đến ngoại hình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì đàn ông rất dễ ngoại tình khi quá chán trước ngoại hình luộm thuộm của vợ. Thế nên phụ nữ hãy chăm chỉ làm đẹp, chăm sóc bản thân mỗi ngày để giữ lửa hôn nhân.

Vợ không tôn trọng chồng

Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau. Người vợ khôn ngoan hãy nhường vai trò trụ cột cho chồng để hôn nhân hạnh phúc. Đàn ông vốn có lòng tự trọng cao, họ không muốn ai cướp đi vị trí trụ cột của mình trong gia đình. Đồng thời họ còn muốn vợ con phải công nhận giá trị của mình trong ngôi nhà này.

Chồng vô tình say nắng người mới

Phụ nữ đừng để chồng có cơ hội say nắng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ khi bất ngờ say nắng một người nào đó. Tuy đó chỉ là cảm giác nhất thời nhưng vẫn khiến họ theo đuổi, tìm cách có cho bằng được. Thế nên vợ đừng chủ quan mà đánh mất hôn nhân.

Đề cập quá nhiều đến chuyện tiền bạc

Khi vợ suốt ngày càm ràm, than vãn về chuyện tiền bạc, chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi bế tắc. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy tạo động lực chứ đừng gây thêm áp lực cho chồng.

Phụ nữ khôn đừng đề cập quá nhiều chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đòi hỏi chồng phải kiếm thật nhiều tiền để vợ con được sống như bà hoàng. Hãy nghĩ đến những nỗi vất vả chồng đang phải chịu đựng, đồng thời đi làm kiếm tiền phụ giúp chồng.

Luôn tra tấn nhau bằng nhiều câu hỏi

Vợ chồng cần hỏi han để biết yêu thương và hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, đặt quá nhiều câu hỏi cho đối phương sẽ gây phản tác dụng khiến hôn nhân đổ vỡ. Đàn ông cảm thấy mệt mỏi khi cứ nhận một ngàn câu hỏi "tại sao, vì sao" của vợ. Điều đó chỉ khiến họ muốn la cà bên ngoài chứ không muốn về nhà nghe vợ càm ràm.