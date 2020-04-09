Đời ngộ lắm, có 2 thứ không giữ thì chẳng mất nhưng càng giữ lại càng rơi vào tay người khác

Phụ nữ yêu 09/04/2020 15:22

Đây là 2 thứ càng giữ càng mất, không giữ sẽ không mất, phụ nữ khôn ngoan nên biết để giữ những thứ cần giữ, buông những điều cần buông.

Phụ nữ nên đọc bài viết dưới đây để biết cách có được hạnh phúc, có những thứ không cần tốn công tốn sức để gìn giữ.

Đàn ông                                

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết đàn ông càng giữ sẽ càng mất. Người ta thường nói “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”. Khi bạn cố gắng níu giữ một thứ gì đó, trong lòng sẽ sinh ra sự chiếm hữu và lo lắng. Mà trong tình yêu, nếu cứ lo lắng, sợ đánh mất nhau sẽ không thể nào có hạnh phúc.

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Phụ nữ khôn ngoan đừng giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa khi biết được bạn yêu nhiều, đàn ông sẽ cố tình làm tổn thương bạn. Họ nghĩ dù gì bạn cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi họ nên cứ mặc sức làm bạn đau lòng hết lần này đến lần khác.

Còn khi bạn không cố gắng níu giữ, họ sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh. Vì họ cảm nhận được bạn không phải kiểu người yếu đuối. Bạn có thể rời bỏ họ bất cứ khi nào nếu họ không biết giữ. Suy cho cùng người đàn bà thông minh nên biết cách để đàn ông giữ ngược lại, đừng bao giờ tỏ ra ghen tuông để giữ chồng.

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Muốn hạnh phúc hãy giữ nhan sắc và tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không phải là người quan trọng nhất đời mà bạn phải giữ cho bằng được. Không có họ, bạn vẫn có thể sống thoải mái. 

Niềm tin

Nếu càng đặt nhiều niềm tin vào người khác, bạn sẽ càng đau khổ khi bị phản bội. Cuộc đời này không nói trước được điều gì. Bạn không dám chắc người đàn ông bên cạnh có chung thủy cả đời hay không. Cũng không dám chắc bản thân có được vị trí quan trọng nhất trong lòng họ hay không.

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Đừng giữ quá nhiều niềm tin vào đối phương, bạn sẽ không khổ - Ảnh minh họa: Internet

Lòng dạ con người là thứ không thể nào dò xét được vì luôn thay đổi theo thời gian. Nếu tin quá nhiều, người chịu thiệt chỉ có thể là bạn. Nếu đặt quá nhiều niềm tin vào người đó, bạn sẽ bị phản bội vô cùng ê chề.

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Phụ nữ tự do nhất khi không đặt niềm tin quá nhiều vào ai - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng tin ai tuyệt đối. Trong tình yêu, ngoài dùng trái tim để cảm nhận, bạn còn phải dùng lý trí để phán xét. Không tin nhiều sẽ không khổ, không yêu nhiều sẽ không đau lòng.

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Người đàn bà khôn ngoan có thể thiếu đàn ông nhưng tuyệt đối đừng thiếu ba thứ này trong cuộc đời, vì những điều đó sẽ giúp bạn trở nên quý phái sang trọng hơn.

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