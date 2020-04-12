Muốn trẻ hơn 10 tuổi, phụ nữ 40 nên niệm câu 'thần chú' này mỗi ngày

Dưới đây là những câu nói giúp phụ nữ 40 tuổi trẻ mãi không già, mỗi ngày mở mắt ra là một ngày vui, sống tốt sống khỏe không mệt mỏi.

Hãy biết cân bằng giờ giấc khoa học để không mắc những căn bệnh nguy hiểm khi về già. Người đàn bà khôn ngoan dù có chuyện gì cũng hãy nghĩ đến bản thân đầu tiên, như vậy mới là điều đúng đắn.

Người phụ nữ trung niên muốn trẻ trung yêu đời thì hãy nhớ câu nói này. Hãy nhắc nhở bản thân cố gắng tập luyện thể dục để nâng cao sức khỏe , phòng chống bệnh tật. Đừng thức quá khuya cũng đừng ngủ dậy quá muộn.

“Nhớ ăn uống điều độ”

Muốn có vóc dáng, sức khỏe tốt, bạn phải ăn uống điều độ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Ở độ tuổi này, đừng ăn uống quá qua loa hoặc bỏ bữa. Hãy tìm hiểu chế độ ăn uống tốt cho mình. Có vậy bạn mới có tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt chống chọi với mọi bệnh tật.

Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng nên ăn uống điều độ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài chăm sóc vẻ ngoài bằng việc ăn uống, bạn hãy chú trọng đến việc nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi ngày hãy đọc vài trang sách trước khi đi ngủ để có lối sống tích cực hơn. Đồng thời cũng giúp bạn ngủ ngon, có tinh thần minh mẫn sau mỗi giấc ngủ.

“Không sân si, khẩu nghiệp”

Mỗi ngày hãy sống tích cực, suy nghĩ thoáng hơn. Đặc biệt đừng ngồi lê đôi mách bàn tán chuyện thiên hạ rồi rước nghiệp vào người.

Phụ nữ không sân si khẩu nghiệp sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nghiệp của ai người nấy trả, phụ nữ thông minh đừng vướng vào chuyện của người khác để gánh thay phần nghiệp đó.

“Yêu bản thân mình nhiều hơn hôm qua một chút”

Đây là điều quan trọng giúp phụ nữ hạnh phúc hơn mỗi ngày. Khi mở mắt dậy vào mỗi buổi sáng, hãy tự nhắc nhở phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn ngày hôm qua.

Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Câu thần chú này sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời cũng có tinh thần thoải mái, sống tốt hơn mỗi ngày.

Phụ nữ ơi, việc yêu thương bản thân không phải điều gì quá khó khăn. Chỉ cần bạn bớt lo chuyện bao đồng, chăm sóc cho mình nhiều hơn.