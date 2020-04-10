Đứng trước 3 điều này, phụ nữ dại chọn số một, khôn chọn số hai, người chọn số ba mới là đỉnh cao đẳng cấp

Phụ nữ yêu 10/04/2020 10:29

Dưới đây là những cánh cửa quan trọng quyết định phụ nữ hạnh phúc hay khổ đau, đàn bà khôn ngoan chọn số hai, còn đàn bà dại lại chọn số một.

Người đàn bà khôn ngoan nên biết được điều gì tốt cho mình và điều gì không tốt nên buông bỏ, nhất là khi đứng trước ba cánh cửa quyết định khổ đau hay hạnh phúc này.

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Đàn bà khôn ngoan nên sống vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Sống vì chồng để có người bảo vệ che chở                   

Nếu đàn bà có quan điểm như thế này sẽ phải chịu khổ cả đời. Vì khi xem đàn ông là chỗ dựa tinh thần duy nhất, đến lúc mất đi hoặc bị phản bội bạn sẽ phải gánh chịu nhiều điều tệ hại. Đàn ông có nhiệm vụ che chở, bảo vệ cho người phụ nữ anh ấy yêu. Nhưng bạn cũng phải tập cho mình sự tự lập và cứng rắn.

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Phụ nữ khôn đừng sống vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không phải lúc nào cũng làm phiền đến đàn ông, không phải lúc nào cũng để đàn ông che chở cho mình. Đôi khi bạn cũng phải mạnh mẽ để cho họ dựa vào. Hoặc khi hôn nhân không hạnh phúc, cơm không lành canh không ngọt, bạn cũng có thể rời đi.

Sống vì con để được hạnh phúc, bình yên

Phụ nữ thường nghĩ sau khi kết hôn lãi mỗi đứa con. Con là nguồn sống duy nhất, là cả cuộc đời nên cứ sống vì con thôi, chẳng màng đến thế sự. Nhiều trường hợp phụ nữ vì con mà bất chấp bị đàn ông phản bội vẫn chọn tha thứ để con có gia đình đủ đầy, êm ấm. Vì con mà khổ cực, lao đao lận đận cả đời cũng chấp nhận.

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Phụ nữ sống vì con là tốt nhưng đừng quá cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ hết lòng vì con đánh đổi cả thanh xuân của mình khó lòng mà có được hạnh phúc đích thực. Bạn nên nhớ con cái quan trọng nhưng chúng sẽ không chấp nhận việc bạn sống cam chịu.

Phụ nữ có từng nghĩ những đứa con nhìn mẹ mình chết mòn trong hôn nhân, liệu chúng có vui vẻ? Liệu chúng có chịu được cảnh gia đình vài bữa lại cãi nhau, lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay không? Chẳng có đứa trẻ nào muốn cuộc sống như vậy. Thế nên đừng mang tiếng vì con mà biến mình trở thành con người hèn hạ, yếu đuối.

Chẳng sống vì ai, chỉ sống vì mình

Người đàn bà hạnh phúc và đạt đến đỉnh cao quyến rũ nhất khi sống vì mình, chẳng sống vì ai. Vì họ biết con cái rồi cũng sẽ lớn lên thành gia lập thất. Chồng là người kề cạnh nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó rời đi khi đã thay lòng đổi dạ.

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Đàn bà sống vì mình mới thể hiện được đẳng cấp - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đẳng cấp yêu thương bản thân mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Nói họ ích kỷ cũng được nhưng đó là cách sống đàn bà khí chất thường chọn.

Phụ nữ thiếu 3 điều này sẽ bị đàn ông chê cười, thiên hạ coi thường vì không có cốt cách

Phụ nữ thiếu 3 điều này sẽ bị đàn ông chê cười, thiên hạ coi thường vì không có cốt cách

Người đàn bà khôn ngoan có thể thiếu đàn ông nhưng tuyệt đối đừng thiếu ba thứ này trong cuộc đời, vì những điều đó sẽ giúp bạn trở nên quý phái sang trọng hơn.

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