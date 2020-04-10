Không phải vợ, đây là những điều đàn ông sợ đánh mất nhất trong cuộc đời của mình

Phụ nữ yêu 10/04/2020 15:30

Nếu biết được những bí mật của đàn ông, phụ nữ đừng quá đau lòng. Vì sau tất cả, anh ấy vẫn trân trọng những thứ này hơn là người vợ tào khang của mình.

Phụ nữ luôn ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng đàn ông. Nhưng thực tế cánh mày râu chỉ để tâm đến chuyện đánh mất những thứ này chứ không phải là vợ.

Sợ đánh mất thể diện

Đây là bí mật của đàn ông khiến nhiều phụ nữ đau lòng nhất. Đôi khi đàn ông xem trọng sĩ diện của bản thân hơn là người vợ tào khang bên cạnh. Họ sẵn sàng làm vợ tổn thương, đau lòng chứ không bao giờ muốn đánh mất thể diện của mình.

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Có nhiều bí mật của đàn ông mà phụ nữ thường không biết - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn khi ở nơi đông người, họ sẵn sàng quát mắng vợ để bảo vệ tự tôn của mình chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ như thế nào. Trên thực tế, lòng tự trọng chiếm vị trí quan trọng hơn phụ nữ trong lòng đàn ông.

Mất công việc, chức vụ

Đây là một trong những điều phụ nữ nên biết để chuẩn bị tinh thần. Người đàn ông sợ đánh mất công danh, tiền tài. Họ có thể làm tổn thương, làm buồn lòng vợ nhưng không bao giờ để ảnh hưởng đến công việc của mình.

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Đàn ông xem trọng sự nghiệp hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông thường xem trọng sự nghiệp hơn là phụ nữ. Dù đã có gia đình hay còn độc thân, họ luôn coi trọng sự nghiệp.

Mất tiền

Người ta thường nói đàn ông phóng khoáng trong chi tiêu. Nhưng thực tế, không ít mày râu lại tính toán chi li hơn phụ nữ. Họ rất quan trọng vấn đề tài chính trong hôn nhân. Họ sẵn sàng chỉ trích nếu vợ tiêu xài quá mức hoặc hạn chế chi tiêu khi cả hai đi ăn chung với nhau.

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Đàn ông sợ mất tiền hơn mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có một thực tế phũ phàng rằng nhiều người đàn ông chi tiêu phóng khoáng với người ngoài nhưng với người nhà lại keo kiệt, bủn xỉn.

Mất mối quan hệ quan trọng            

Đây là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng sợ. Họ có thể bỏ vợ ở nhà để chạy đến gặp bạn bè ngay khi có điện thoại. Họ sẵn sàng bỏ những bữa cơm gia đình để tiếp một khách hàng quan trọng.

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Đàn ông thường xem trọng việc thiên hạ hơn việc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Vì họ nghĩ vợ con vẫn ở đó đợi mình về mỗi ngày. Còn những mối quan hệ kia mất đi rồi khó lòng mà tìm lại được. Thế nên họ cứ mải mê làm vừa lòng người dưng mà buồn lòng người thân.

Mất điện thoại

Có thể nói điện thoại là vật bất ly thân của đàn ông. Bởi bên trong thiết bị này chứa đựng rất nhiều điều bí mật mà vợ không thể nào đụng đến được. Vì vậy họ rất sợ mất điện thoại và sợ những bí mật đó bị phanh phui.

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