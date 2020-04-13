Đặc điểm nhận dạng đàn ông ‘thích mặc váy’, tính toán hơn cả đàn bà

Phụ nữ có tính đàn ông thì được gọi là mạnh mẽ, còn đàn ông tính đàn bà chỉ làm khổ vợ con. Hãy đọc những dấu hiệu nhận biết người đàn ông “thích mặc váy” để tránh càng xa càng tốt.

Người đàn ông tồi , có tính đàn bà thường thù dai, có thù là phải trả cho bằng được. Họ hay để bụng những chuyện lặt vặt và sẵn sàng mang ra đay nghiến khi bạn làm sai. Thậm chí còn nhớ như in những gì bạn đã làm với anh ta một cách chi tiết và tường tận nhất.

Khi đi chợ, họ cò kè trả giá từng đồng một. Người đàn ông đích thực không tính toán từng đồng bạc lẻ.

Đàn ông ưa mặc cả đích thị là kiểu người 'thích mặc váy' - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vướng phải kiểu đàn ông hơn thua từng đồng một, bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Sau này chi tiêu trong gia đình cũng sẽ eo hẹp, bạn sẽ không được tiêu xài thoải mái.

Không biết nhường nhịn

Đây là kiểu đàn ông nên tránh xa. Đàn ông không biết nhường nhịn hoặc luôn thích giành phần thắng với bạn trong những trận cãi vã, chắc chắn không thương bạn thật lòng.

Hãy chọn người biết nhường nhịn bạn trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này không thể trở thành người chồng, người cha tốt. Bạn đừng đặt niềm tin vào kiểu người như thế này kẻo mang họa suốt đời suốt kiếp.

Thích ngồi lên đôi mách

Đàn ông thích ngồi lê đôi mách, tám chuyện người khác thường là những kẻ có tính đàn bà. Vì đàn ông đích thực chẳng ai có thời gian ngồi bán tán hoặc nói xấu thiên hạ. Họ có lòng tự trọng riêng, không bao giờ săm soi chuyện người khác.

So đo tính toán với mọi người

Kiểu đàn ông so đo làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người này cho người khác một đồng nhất định phải đòi lại tất tần tật không bỏ sót một thứ gì. Ví dụ như đi ăn uống với phụ nữ, họ thường tính toán từng đồng để bản thân không chịu thiệt thòi. Bạn phải tự bỏ tiền túi chi trả phần của mình hoặc không bao giờ được họ mời.

Phán xét, đào bới khuyết điểm của người khác

Phụ nữ thường có tính ích kỷ, thích đào bới khuyết điểm của người khác. Thế nên nếu đàn ông có tính cách này, chắc chắn đó không phải là người đáng tin cậy để chị em dựa vào cả đời.