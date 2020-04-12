8 dấu hiệu cho thấy đàn ông xem thường bạn nhưng lại không nói ra

Phụ nữ yêu 12/04/2020 08:44

Đây là những dấu hiệu chứng tỏ đàn ông hết yêu, thậm chí là xem thường phụ nữ nhưng lại không nói ra.

Người đàn ông hết yêu rất dễ nhận ra. Họ trở nên xem thường những việc bạn làm, những điều bạn nói. Do đó phụ nữ khôn ngoan cần biết những dấu hiệu ngầm này để tránh bị tổn thương.

Anh ấy không biết lắng nghe

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Đàn ông hết yêu sẽ xem thường bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy không biết lắng nghe, hoặc luôn thờ ơ với những gì bạn nói, chắc chắn đã không còn xem trọng bạn. Khi đàn ông yêu thật lòng, họ luôn tôn trọng bạn, lắng nghe những tâm sự, nỗi vất vả của bạn. Họ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Gay gắt khi nói về gia đình bạn

Đàn ông có thái độ này thường không xem trọng bạn. Nếu tôn trọng mối quan hệ của cả hai, anh ấy sẽ tôn trọng luôn những người xung quanh bạn. Còn không thương bạn, anh ấy sẽ có thái độ không hay nếu bạn nhắc về gia đình của mình.

Không chỉ ra sai lầm của bạn

Trong một mối quan hệ, cả hai phải cùng nhau chỉ ra những lỗi lầm của đối phương để tìm cách thay đổi. Điều này giúp bạn hoàn thiện bản thân và giúp mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn. Nhưng khi đối phương thờ ơ và phớt lờ những sai lầm của bạn, chắc chắn họ không còn tôn trọng mối quan hệ này.

Không tự hào về những việc bạn làm

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Khi không còn yêu, đàn ông sẽ xem thường những gì bạn làm - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông xem thương bạn sẽ không biết trân trọng những gì bạn làm, cũng chẳng có lời động viên. Điều này chứng tỏ một điều, họ không thật sự yêu bạn. Nếu thật sự yêu, họ sẽ muốn bạn trở nên tốt đẹp và luôn tự hào về bạn trước mặt mọi người.

Luôn mang bạn ra làm trò đùa

Đây là hành động của đàn ông tồi. Họ thường mang bạn ra làm trò tiêu khiển, hoặc xem bạn như món đồ chơi. Nếu đối phương có dấu hiệu này, phụ nữ khôn ngoan nên tìm cho mình một con đường lui thích hợp, đừng mãi chìm đắm trong khổ đau.

Khi nói chuyện luôn dùng lời đe dọa 

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Đàn ông hết yêu thường rất thô lỗ - Ảnh minh họa: Internet

Khi nói chuyện, nếu đối phương luôn dùng lời đe dọa, chắc chắn anh ấy không còn yêu bạn. Họ không thật sự đặt bạn ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Với họ, bạn chỉ là một người dưng không hơn không kém nhưng lại ngại nói thẳng thắn về mối quan hệ này.

Không biết ơn

Trong một mối quan hệ, ngoài tình yêu phải có sự biết ơn dành cho nhau. Điều này giống như một sợi dây liên kết giúp bạn và đối phương hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Nếu không biết ơn những gì đã làm cho nhau, mối quan hệ này vốn không khác gì người dưng nước lã.

Không thân thiện với bạn bè của bạn

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Họ không xem trọng những mối quan hệ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đi gặp bạn bè của bạn, anh ấy có cảm giác không vui hoặc luôn mặt nặng mày nhẹ với bạn. Điều này chứng tỏ anh ấy không còn tôn trọng mối quan hệ này. Bởi vì không tôn trọng bạn bè của bạn đồng nghĩa không tôn trọng bạn.

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Nếu biết được những bí mật của đàn ông, phụ nữ đừng quá đau lòng. Vì sau tất cả, anh ấy vẫn trân trọng những thứ này hơn là người vợ tào khang của mình.

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