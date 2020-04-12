Phụ nữ hãy chọn hạnh phúc, đừng chọn GÁNH những nỗi đau này

Người phụ nữ thông minh hãy chọn cho mình hạnh phúc, đừng ôm lấy những nỗi đau mà người khác mang lại hoặc tự bản thân gieo lấy vì cuộc đời rất ngắn ngủi.
- Không phải vợ, đây là những điều đàn ông sợ đánh mất nhất trong cuộc đời của mình
- Đứng trước 3 điều này, phụ nữ dại chọn số một, khôn chọn số hai, người chọn số ba mới là đỉnh cao đẳng cấp
Mỗi một người phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, được hưởng hạnh phúc chứ không phải để gánh những nỗi đau này.
Nỗi đau phản bội
Cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau đều do bạn chọn lựa. Người phụ nữ thông minh đừng chọn gánh lấy nỗi đau phản bội của người đàn ông. Nếu cảm thấy không chấp nhận được, bạn có quyền rời đi để tìm hạnh phúc mới.
Đừng sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng hay đàn bà bị chồng bỏ chồng chê, vì người buông bỏ được nỗi đau phản bội mới là bản lĩnh.
Nỗi đau không tiền
Nếu không muốn gánh nỗi đau không một xu dính túi, hãy chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Khi có tiền trong tay, bạn sẽ có được cả thế giới, kể cả sự chung thủy của đàn ông. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có tiền, có cuộc sống mà mình mơ ước.
Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ gánh nỗi đau không có tiền. Vì nếu không tự chủ được tài chính, bạn thật sự rất thất bại.
Nỗi đau không người hiểu
Không ai hiểu mình thì đừng mong cầu hoặc năn nỉ họ phải hiểu. Không ai hiểu mình thì đừng bao giờ cầu cạnh lòng thương của bất cứ ai. Chỉ cần bạn hiểu rõ những gì mình làm, không thẹn với lòng là được.
Nỗi đau già trước tuổi
Nếu không muốn trông già trước tuổi, hãy ăn uống luyện tập điều độ. Đặc biệt là phải sống lương thiện, tích cực để mang lại nguồn năng lượng tốt cho bản thân cũng như mọi người xung quanh.
Chỉ cần có tinh thần tốt, vóc dáng và tâm hồn của bạn sẽ tươi trẻ hơn. Sự già nua và tuổi tác không còn là điều mà bạn phải băn khoăn, lo lắng mỗi ngày khi thức dậy vào buổi sáng.
Nỗi đau không con cái chăm sóc khi về già
Phụ nữ khi về già đừng trông chờ con cháu có thể nuôi mình. Nếu suy nghĩ được như thế này, bạn sẽ không chuốc lấy khổ đau. Thay vào đó hãy chuẩn bị cho mình một khoản tiền đủ dùng khi ốm đau bệnh tật, sau này không phải cầu cạnh hay xin xỏ bất cứ ai. Khi làm được điều này bạn sẽ là người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc nhất thế gian.