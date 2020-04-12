Phụ nữ hãy chọn hạnh phúc, đừng chọn GÁNH những nỗi đau này

Mỗi một người phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, được hưởng hạnh phúc chứ không phải để gánh những nỗi đau này.

Đừng sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng hay đàn bà bị chồng bỏ chồng chê, vì người buông bỏ được nỗi đau phản bội mới là bản lĩnh.

Cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau đều do bạn chọn lựa. Người phụ nữ thông minh đừng chọn gánh lấy nỗi đau phản bội của người đàn ông. Nếu cảm thấy không chấp nhận được, bạn có quyền rời đi để tìm hạnh phúc mới.

Nỗi đau không tiền

Nếu không muốn gánh nỗi đau không một xu dính túi, hãy chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Khi có tiền trong tay, bạn sẽ có được cả thế giới, kể cả sự chung thủy của đàn ông. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có tiền, có cuộc sống mà mình mơ ước.

Phụ nữ không có tiền rất thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ gánh nỗi đau không có tiền. Vì nếu không tự chủ được tài chính, bạn thật sự rất thất bại.

Nỗi đau không người hiểu

Phụ nữ đừng trông mong ai hiểu mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ai hiểu mình thì đừng mong cầu hoặc năn nỉ họ phải hiểu. Không ai hiểu mình thì đừng bao giờ cầu cạnh lòng thương của bất cứ ai. Chỉ cần bạn hiểu rõ những gì mình làm, không thẹn với lòng là được.

Nỗi đau già trước tuổi

Nếu không muốn trông già trước tuổi, hãy ăn uống luyện tập điều độ. Đặc biệt là phải sống lương thiện, tích cực để mang lại nguồn năng lượng tốt cho bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Chỉ cần có tinh thần tốt, vóc dáng và tâm hồn của bạn sẽ tươi trẻ hơn. Sự già nua và tuổi tác không còn là điều mà bạn phải băn khoăn, lo lắng mỗi ngày khi thức dậy vào buổi sáng.

Nỗi đau không con cái chăm sóc khi về già

Hãy dành tiền để dùng khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi về già đừng trông chờ con cháu có thể nuôi mình. Nếu suy nghĩ được như thế này, bạn sẽ không chuốc lấy khổ đau. Thay vào đó hãy chuẩn bị cho mình một khoản tiền đủ dùng khi ốm đau bệnh tật, sau này không phải cầu cạnh hay xin xỏ bất cứ ai. Khi làm được điều này bạn sẽ là người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc nhất thế gian.