Đây là những dấu hiệu cho thấy đàn bà hạnh phúc , công việc suôn sẻ, cuộc sống hôn nhân được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực.

Khi phụ nữ lấy chồng rồi, đa số dành hết thời gian cho gia đình và vô tình đánh mất nhiều mối quan hệ tốt. Đến khi muốn có được người tâm sự, nhìn quanh họ không thấy ai bên cạnh.

Cuộc đời này tìm được tri kỷ vô cùng khó, tìm được người thật sự hiểu mình còn gian nan hơn. Vì vậy nếu có người chịu lắng nghe những gì mình nói, đó là một diễm phúc. Không phải người phụ nữ nào cũng có được một người có thể ngồi nghe những tâm sự của mình và cho lời khuyên.

Có công việc đàng hoàng

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là mỗi sáng thức dậy được ăn mặc đẹp và đi làm. Tuy có chút vất vả nhưng bạn có được niềm vui và hạnh phúc.

Phụ nữ kiếm được tiền mới vui - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày được nói chuyện, tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ để cuộc sống thêm thú vị, màu sắc.

Chồng con tự biết làm việc nhà

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết tập cho chồng con làm việc nhà. Họ không ôm đồm hết mọi việc vì sợ chồng con hậu đậu, vụng về... Khi chồng con biết giặt giũ, quét nhà, nấu cơm, họ sẽ thấu hiểu được nỗi vất vả của người nội trợ.

Có thời gian yêu thương bản thân

Có thời gian dành cho bản thân mới là người hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người hạnh phúc nhất là khi có nhiều thời gian dành cho bản thân. Vì họ biết cuộc sống này ngắn ngủi, nếu không tận dụng thời gian để yêu chiều bản thân thì đến bao giờ mới có cơ hội đó nữa.

Đẻ ít, có kế hoạch

Phụ nữ hạnh phúc khi không làm "máy đẻ". Họ không vì chồng, vì gia đình chồng mà đánh mất vóc dáng, sự tự do của mình. Họ cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ sinh nhiều để giữ chồng bên cạnh. Với họ đàn ông như mây của trời, gió thổi mây bay biết đâu mà lường trước. Thế nên họ không mải mê giữ trái tim đàn ông mà chỉ giữ sắc, giữ tiền.

Có tiếng nói trong gia đình

Phụ nữ có tiếng nói trong gia đình rất may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Không phải người phụ nữ nào lấy chồng cũng được nhà chồng tôn trọng. Không phải người nào cũng có tiếng nói, ý kiến riêng của mình. Vì vậy nếu bạn có tiếng nói trong gia đình, hãy mừng vì bản thân là người hạnh phúc nhất.