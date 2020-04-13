Cách nhận biết kẻ thứ ba tưởng là thân nhưng ‘thân ai nấy lo’ vô cùng nguy hiểm đang ở quanh bạn

Đừng nghĩ những người tỏ ra thân thiết, luôn xuất hiện khi bạn cần là người tốt. Đôi khi họ chỉ muốn lợi dụng cơ hội để chen vào làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của bạn.

Dưới đây là những dấu hiệu của kẻ thứ ba, phụ nữ khôn ngoan nên tinh tế nhận ra để không bị cắm sừng đau đớn.

Luôn xuất hiện khi bạn và người ấy giận nhau

Đây là kiểu con giáp thứ 13 tinh vi nhất. Ai cũng nghĩ họ có ý tốt nhưng thực tế họ đang lợi dụng cơ hội chen vào mối quan hệ của bạn. Họ thích xuất hiện khi cả hai giận nhau để có thể tìm cách an ủi và động viên nửa kia của bạn.

Kẻ thứ ba thường có dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi cô đơn rất dễ mềm lòng trước những người phụ nữ tinh tế, biết quan tâm. Khi đó bạn bỗng trở thành người không hiểu lý lẽ. Còn người bạn kia lại hết mực quan tâm đến anh ấy, chắc chắn sẽ xiêu lòng ngay.

Mặc trang phục gợi cảm khi có hẹn với bạn và người ấy

Phụ nữ khôn ngoan đừng quá tin người - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ này đang có dấu hiệu muốn tán tỉnh người yêu hoặc chồng của bạn. Nếu không có ý đồ mờ ám, người ta sẽ biết tiết chế trong cách ăn mặc. Họ luôn biết chọn trang phục phù hợp cho những buổi hẹn đông người. Hoặc sẽ từ chối không đi chung dù thân thiết đến mấy kẻo bị hiểu lầm.

Âm thầm nhắn tin, chụp hình với người ấy của bạn

Nếu cô bạn âm thầm chụp hình chung hoặc xin số điện thoại của người yêu/chồng bạn để nhắn tin qua lại, có lẽ cô ấy đang ngầm quan sát mối quan hệ của bạn. Cô ấy có ý muốn chia rẽ mối quan hệ này và chờ đợi cơ hội để nhảy vào ngay.

Hãy cẩn thận với người đang muốn tán tỉnh chồng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ khi yêu hãy khôn ngoan một chút, đừng tin tưởng người mình yêu quá mức cũng đừng đặt lòng tin vào những người thân thiết. Vì có thể bạn và người ấy sẽ gặp trục trặc vì những vị khách không mời này.

Đặc điểm nhận dạng đàn ông ‘thích mặc váy’, tính toán hơn cả đàn bà Dưới đây là kiểu đàn ông tính đàn bà, thường thích tính toán chi li. Nếu vướng phải, cuộc đời của bạn sẽ vô cùng mệt mỏi, rước thêm của nợ chứ không phải chồng.

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