5 đặc điểm của ‘bậc thầy giữ chồng’, chị em phụ nữ nên học hỏi

Phụ nữ yêu 18/04/2020 15:45

Ngoài xinh đẹp và tươi tắn mỗi ngày, phụ nữ khôn ngoan giữ chồng giỏi thường có đặc điểm này, chị em nên học hỏi.

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ khôn ngoan giữ chồng giỏi, không cần tốn công giữ chồng cũng một mực ở bên cạnh suốt đời.

Yêu bản thân hơn yêu chồng           

Phụ nữ giữ chồng giỏi thường có chung một đặc điểm đó là yêu thương bản thân. Họ không vì chồng con mà bỏ bê bản thân không quan tâm. Không vì chồng con mà rầu lo không yên khiến bản thân ngày càng già nua, xấu xí.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, việc yêu thương bản thân quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời này. Thanh xuân, sức khỏe của mỗi người đều có giới hạn, với phụ nữ còn quý giá hơn. Vì vậy họ không bỏ qua một phút một giây nào trong việc chăm sóc bản thân.

Kiếm tiền giỏi hơn kiếm chuyện

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Phụ nữ kiếm tiền đừng kiếm chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà kiếm tiền giỏi hơn kiếm chuyện mới là người bản lĩnh, không cần tung chiêu giữ chồng cũng khiến đàn ông kính nể. Với họ, việc kiếm tiền làm đẹp là quan trọng nhất, chẳng mất công tranh giành đàn ông với đàn bà trong thiên hạ.

Vả lại, họ nghĩ chồng vui chơi đã rồi sớm muộn gì cũng quay về bên vợ con. Vậy thì nhọc công giữ làm gì, thời gian đó để dành kiếm tiền không phải tốt hơn sao?

Giữ chồng là điều không thể quên nhưng giữ sắc quan trọng hơn

Người phụ nữ xinh đẹp có thể chiếm trọn được trái tim của đàn ông. Nếu không, bạn cũng có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh khiến đàn ông phải hối tiếc khi đã lỡ đánh mất một người như bạn. Vả lại khi bạn xinh đẹp hơn, chồng cũng sẽ tình nguyện quay về để giữ ngược lại.

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Hãy biết làm đẹp để tự tin kéo chồng ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng nhọc công níu giữ chồng, hãy dùng thời gian đó để làm đẹp, nghỉ ngơi. Hơi sức đâu mà mải mê chạy theo một người đã thay lòng đổi dạ, dùng dằng níu kéo một người đã không còn xứng đáng với mình.

Lương thiện nhưng vẫn cay độc khi bị phản bội

Phụ nữ phải sống lương thiện, đừng ganh đua, sân si với bất cứ ai. Tuy nhiên khi cay độc phải thật cay độc để đàn ông vừa nể vừa yêu. Bạn chỉ nên bao dung với người sống tốt với mình. Còn những kẻ sống lỗi với mình, bạn không cần phải nhân nhượng. Phụ nữ đừng quá hiền lành, hãy cứng rắn khi cần để tự bảo vệ mình.

Nói ít làm nhiều

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Phụ nữ nên tập nói ít làm nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng nói quá nhiều, hãy hành động. Hãy để đàn ông nể vì bạn giỏi giang chứ đừng để họ sợ vì miệng lưỡi của bạn. Là phụ nữ khí chất, bạn không cần “đấu võ mồm” mà chỉ âm thầm hành động để đối phương phải tâm phục khẩu phục.

8 điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không làm vì đàn ông để được tôn trọng

8 điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không làm vì đàn ông để được tôn trọng

Người đàn bà dại sẵn sàng hết lòng hết sức vì chồng con, còn đàn bà khôn ngoan luôn biết điều gì nên làm và không nên làm để được chồng tôn trọng.

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