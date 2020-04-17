8 điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không làm vì đàn ông để được tôn trọng

Phụ nữ yêu 17/04/2020 10:31

Người đàn bà dại sẵn sàng hết lòng hết sức vì chồng con, còn đàn bà khôn ngoan luôn biết điều gì nên làm và không nên làm để được chồng tôn trọng.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không được làm vì chồng để cả đời sống thanh thản, được tôn trọng.

Không bảo vệ chồng thái quá

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng ở bên nhau dài lâu đừng bảo vệ chồng thái quá. Nếu anh ấy sai, bạn hãy chỉ ra những lỗi lầm để chồng sửa chữa. Nếu anh ấy đúng, bạn hãy lên tiếng khen ngợi chồng. Vợ bảo vệ chồng là điều bình thường, nhưng bênh vực thái quá sẽ xảy ra nhiều vấn đề không hay.

Không dùng nước mắt để níu chân chồng

Nước mắt của đàn bà quý giá lắm, đừng vì một người mà khóc quá nhiều. Nhất là trong trường hợp đàn ông ngoại tình, đừng khóc đến bản thân kiệt cùng sức lực.

dan ba khon ngoan 2
Phụ nữ đừng giữ chân đàn ông bằng nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Vì khi đó lòng dạ họ đã thay đổi, bạn có chết trước mặt họ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Thế nên phụ nữ hãy dành thời gian làm đẹp, đừng để những dòng nước mắt kia làm mờ đi lớp trang điểm đắt tiền của mình.

Đừng quá bao dung

Người đàn ông phản bội quay về luôn cần sự bao dung, vị tha của vợ. Nhưng vợ quá bao dung lại khiến đàn ông xem thường và vô tình đùa giỡn với tình cảm của bạn. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tha thứ. Bạn phải có lòng tự trọng của mình, càng cứng rắn đàn ông mới càng tôn trọng và yêu thương.

Đừng đòi hỏi quá nhiều

dan ba khon ngoan 3
Phụ nữ đừng đòi hỏi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bản lĩnh phải biết kiếm tiền tự mua món đồ mình thích, không dựa vào đàn ông. Không mè nheo, làm nũng để đàn ông mua tặng. Vì họ biết càng nhận được nhiều quà từ chồng càng phải trả giá. Càng nhận nhiều càng cảm thấy mệt mỏi vì sống lệ thuộc, dựa dẫm.

Từ bỏ sự nghiệp

Người đàn bà dại từ bỏ công việc của mình để ở nhà nội trợ. Còn đàn bà khôn ngoan luôn ưu tiên công việc rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện khác. Họ biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình để sống hạnh phúc.

Đặt nhiều câu hỏi vô nghĩa

dan ba khon ngoan 4
Muốn hạnh phúc đừng đặt quá nhiều nghi vấn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng đặt quá nhiều câu hỏi cho chồng. Vì đàn ông đi làm về mệt, không ai có đủ sức để trả lời hết hàng vạn câu hỏi tại sao của bạn. Thế nên hãy cho chồng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nên cân nhắc, suy nghĩ kỹ rồi hãy hỏi.

Kiểm tra điện thoại, ví tiền của chồng         

Đây là hành động đại kỵ trong một mối quan hệ. Đàn ông cảm thấy không được tôn trọng khi vợ cứ vô tư đụng vào điện thoại, ví tiền của mình. Thế nên phụ nữ hãy tinh tế, đừng làm những hành động kém duyên này.

Nhắc đến những người bạn khác phái

Bạn có nhiều mối quan hệ, bạn ngoại giao rộng đến mấy cũng đừng nhắc quá nhiều trước mặt chồng. Nhất là về những người bạn khác phái. Vì đàn ông hay ghen nhưng lại không nói ra. Nếu bạn vô tư làm điều này, sớm muộn gì cũng khiến hôn nhân rạn nứt.

Đừng phí thời gian làm những điều này khi 30 tuổi, vì đến 50 tuổi bạn sẽ hối hận

Đừng phí thời gian làm những điều này khi 30 tuổi, vì đến 50 tuổi bạn sẽ hối hận

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, 30 tuổi tuyệt đối đừng làm điều này để đến 50 tuổi có thể mỉm cười sống một đời an yên, tự do.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc đàn ông phản bội đàn bà dại

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này