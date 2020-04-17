8 điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không làm vì đàn ông để được tôn trọng

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không được làm vì chồng để cả đời sống thanh thản, được tôn trọng.

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc , vợ chồng ở bên nhau dài lâu đừng bảo vệ chồng thái quá. Nếu anh ấy sai, bạn hãy chỉ ra những lỗi lầm để chồng sửa chữa. Nếu anh ấy đúng, bạn hãy lên tiếng khen ngợi chồng. Vợ bảo vệ chồng là điều bình thường, nhưng bênh vực thái quá sẽ xảy ra nhiều vấn đề không hay.

Nước mắt của đàn bà quý giá lắm, đừng vì một người mà khóc quá nhiều. Nhất là trong trường hợp đàn ông ngoại tình, đừng khóc đến bản thân kiệt cùng sức lực.

Phụ nữ đừng giữ chân đàn ông bằng nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Vì khi đó lòng dạ họ đã thay đổi, bạn có chết trước mặt họ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Thế nên phụ nữ hãy dành thời gian làm đẹp, đừng để những dòng nước mắt kia làm mờ đi lớp trang điểm đắt tiền của mình.

Đừng quá bao dung

Người đàn ông phản bội quay về luôn cần sự bao dung, vị tha của vợ. Nhưng vợ quá bao dung lại khiến đàn ông xem thường và vô tình đùa giỡn với tình cảm của bạn. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tha thứ. Bạn phải có lòng tự trọng của mình, càng cứng rắn đàn ông mới càng tôn trọng và yêu thương.

Đừng đòi hỏi quá nhiều

Phụ nữ đừng đòi hỏi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bản lĩnh phải biết kiếm tiền tự mua món đồ mình thích, không dựa vào đàn ông. Không mè nheo, làm nũng để đàn ông mua tặng. Vì họ biết càng nhận được nhiều quà từ chồng càng phải trả giá. Càng nhận nhiều càng cảm thấy mệt mỏi vì sống lệ thuộc, dựa dẫm.

Từ bỏ sự nghiệp

Người đàn bà dại từ bỏ công việc của mình để ở nhà nội trợ. Còn đàn bà khôn ngoan luôn ưu tiên công việc rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện khác. Họ biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình để sống hạnh phúc.

Đặt nhiều câu hỏi vô nghĩa

Muốn hạnh phúc đừng đặt quá nhiều nghi vấn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng đặt quá nhiều câu hỏi cho chồng. Vì đàn ông đi làm về mệt, không ai có đủ sức để trả lời hết hàng vạn câu hỏi tại sao của bạn. Thế nên hãy cho chồng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nên cân nhắc, suy nghĩ kỹ rồi hãy hỏi.

Kiểm tra điện thoại, ví tiền của chồng

Đây là hành động đại kỵ trong một mối quan hệ. Đàn ông cảm thấy không được tôn trọng khi vợ cứ vô tư đụng vào điện thoại, ví tiền của mình. Thế nên phụ nữ hãy tinh tế, đừng làm những hành động kém duyên này.

Nhắc đến những người bạn khác phái

Bạn có nhiều mối quan hệ, bạn ngoại giao rộng đến mấy cũng đừng nhắc quá nhiều trước mặt chồng. Nhất là về những người bạn khác phái. Vì đàn ông hay ghen nhưng lại không nói ra. Nếu bạn vô tư làm điều này, sớm muộn gì cũng khiến hôn nhân rạn nứt.