10 điểm tưởng rất bình thường của phụ nữ nào ngờ lại được đàn ông ngầm chấm điểm mười

Phụ nữ yêu 20/04/2020 10:43

Đây là những đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông say mê không lối thoát, tuy không nói ra nhưng vẫn ngấm ngầm cho điểm mười tròn trĩnh.

Có những người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng lại sở hữu những đặc điểm khiến đàn ông mê mệt từ ánh nhìn đầu tiên.

Xương quai xanh

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Đây là đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông phát cuồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là đặc điểm của phụ nữ thể hiện sự quyến rũ rõ ràng nhất. Khi mặc những chiếc áo dây để lộ phần xương quai xanh, bạn đã đốn gục được trái tim đàn ông. Họ thường chấm điểm mười cho những cô nàng có phần xương đẹp, cuốn hút này.

Vùng lõm trên thắt lưng

Người phụ nữ có vùng lõm trên thắt lưng thường có cơ thể khỏe mạnh, dễ dàng thăng hoa trong “chuyện ấy”. Vì vậy đàn ông luôn đánh giá cao nét đặc điểm quyến rũ chết người này của phụ nữ.

Hông nở  

Hông của phụ nữ thể hiện khả năng sinh nở. Người sở hữu phần hông to thường có số phú quý, mang lại lộc cho chồng con. Ông bà xưa khi chọn vợ cho con trai thường để ý đến phần hông của nàng dâu tương lai.

Má lúm đồng tiền

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Má lúm đồng tiền thể hiện sự duyên dáng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Má lúm đồng tiền thể hiện sự duyên dáng, nét quyến rũ động lòng người của phụ nữ. Đàn ông rất thích ngắm phụ nữ cười tươi rạng rỡ để lộ đồng tiền trên gương mặt thanh thoát của mình. Vả lại kiểu phụ nữ có lúm đồng tiền thường rất chung thủy, dễ thương và dễ gần.

Đôi môi dày gợi cảm

Đàn ông thường chú ý vào đôi môi dày gợi cảm của người phụ nữ. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên biết chọn lựa màu son phù hợp để tôn lên vẻ đẹp của đôi môi. Chắc chắn điểm này sẽ khiến đàn ông chết đứ đừ từ ánh nhìn đầu tiên.

Vòng eo đầy đặn

Vòng eo đầy đặn thể hiện sự giàu có, sung túc giúp chồng con làm ăn phát tài, thành công. Người phụ nữ sở hữu nét đặc điểm này thường thu hút ánh nhìn của cánh mày râu. Nhất là khi diện những bộ trang phục làm tôn lên vẻ đẹp vòng eo của mình.

Nụ cười duyên

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Phụ nữ cười duyên càng khiến đàn ông cuồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thích ngắm nụ cười duyên dáng của phụ nữ. Họ cảm thấy bản thân có thêm năng lượng khi nhìn thấy nụ cười này. Thế nên phụ nữ hãy cười thật nhiều, sống tích cực và lạc quan hơn để bản thân tự tin, trẻ trung mỗi ngày.

Ánh mắt mơ màng                    

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thể hiện nét đẹp duyên dáng nhất của người phụ nữ. Đàn ông thường sẽ nhìn vào ánh mắt để khám phá nội tâm của bạn. Họ thích những người có ánh mắt đẹp, một chút mơ màng và dịu dàng.

Cằm đầy đặn

Người phụ nữ có nét tướng này thường rất giàu sang. Đặc biệt là thu hút đàn ông mọi lúc mọi nơi. Bạn sẽ trở thành trung tâm chú ý khi có đặc điểm này, khiến đàn ông chết mê chết mệt, cưng chiều hết mực.

Lông mày không rõ ràng

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Đàn ông thích ngắm gương mặt mộc của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm này có vẻ độc lạ nhưng lại khiến đàn ông cảm thấy thích thú. Họ thích ngắm gương mặt mộc với đôi lông mày không được chải chuốt đàng hoàng của bạn. Điều này mang lại cho họ cảm giác gần gũi và đáng yêu.

5 đặc điểm của ‘bậc thầy giữ chồng’, chị em phụ nữ nên học hỏi

5 đặc điểm của ‘bậc thầy giữ chồng’, chị em phụ nữ nên học hỏi

Ngoài xinh đẹp và tươi tắn mỗi ngày, phụ nữ khôn ngoan giữ chồng giỏi thường có đặc điểm này, chị em nên học hỏi.

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