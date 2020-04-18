5 hành động của phụ nữ càng sến càng khiến trái tim đàn ông tan chảy

Phụ nữ yêu 18/04/2020 09:26

Người vợ khôn ngoan nên biết dành cho chồng những hành động yêu thương này, dù có sến một chút cũng không sao, chắc chắn anh ấy sẽ "đổ đứ đừ", cả đời không dám phản bội.

Dưới đây là những hành động vợ khôn ngoan nên làm mỗi ngày để giữ lửa hôn nhân khiến trái tim đàn ông tan chảy.

Nhắc chồng ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ kèm biểu tượng cảm xúc yêu thương

Hành động này tuy đơn giản nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng lớn. Đàn ông rất thích được vợ hỏi han, quan tâm nên khi nhận được tin nhắn của vợ, họ cảm thấy như được tiếp thêm sức lực. Những mệt mỏi, áp lực trong công việc cũng dần tan biến.

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Vợ khôn ngoan nên biết làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ khôn ngoan hãy chăm chỉ nhắn tin nhắc nhở chồng ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc, đừng làm việc quá sức. Khi cảm nhận được tình cảm của vợ, chắc chắn đàn ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ôm từ đằng sau

Vòng tay ôm từ đằng sau sẽ khiến đối phương cảm thấy ấm áp hơn. Họ cảm thấy bản thân thật sự quan trọng trong lòng đối phương. Vì vậy phụ nữ đừng ngại thể hiện tình cảm với chồng.

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Hãy dành cho chồng cái ôm ấm áp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Những hành động nhỏ này sẽ giúp gia đình bạn ngày càng hạnh phúc hơn. Dù đi đâu, làm gì chồng cũng sẽ nhớ về mùi hương trên cơ thể của bạn, nhớ cái ôm đầy trìu mến này.

Cho chồng nằm lên đùi

Cho chồng nằm lên đùi thể hiện sự yêu thương của bạn dành cho anh ấy. Hành động này giúp cả hai gắn kết và truyền sự ấm áp cho nhau. Tuy hơi sến nhưng phụ nữ khôn ngoan đừng ngại làm. Đàn ông khi nhận được đủ đầy sự yêu thương, họ sẽ trân trọng gia đình hơn.

Làm một bữa tiệc lãng mạn

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Vợ hãy dành điều bất ngờ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Lâu lâu vợ chồng hãy hâm nóng tình cảm bằng những điều lãng mạn. Vợ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn, ngon lành để cả hai cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Đàn ông sẽ thấy cảm động khi vợ dành cho mình những điều bất ngờ như thế này. Họ cảm thấy mỗi ngày về nhà là một niềm vui chứ chẳng còn áp lực gì nữa.

Mặc chiếc áo rộng thùng thình của chồng  

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Mặc đồ của chồng để anh ấy cảm thấy thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn thấy vợ mặc áo của mình, đàn ông sẽ cảm thấy thích thú. Khi lọt thỏm trong chiếc áo rộng của chồng, trông bạn rất đáng yêu, nhỏ bé và cần được bảo vệ. Thế nên lâu lâu hãy làm điều này để tạo cảm giác mới lạ cho chồng. 

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