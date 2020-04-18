80% đàn ông thích làm 4 việc này hơn cả cặp bồ

Ai cũng nghĩ 100% đàn ông thích ngoại tình nhưng thực tế có những việc khiến họ thích thú hơn cả cặp bồ, vợ khôn ngoan nên biết.

Hoặc họ thích đá bóng với bạn bè để giải tỏa hết những căng thẳng của công việc thường ngày. Họ thích cảm giác chiến thắng sau những trận đấu đầy máu lửa.

Đây là một trong những điều làm đàn ông hạnh phúc hơn cả ngoại tình. Không phải đàn ông nào cũng thích bay bướm. Họ thích thể thao, bóng đá nhưng nhiều cô vợ thường không để tâm. Trên thực tế đàn ông cảm thấy phấn khích nhất khi xem trận đấu của đội tuyển mà mình yêu thích.

Nhậu với bạn bè

Đàn ông thường thích nhậu với bạn bè giống như phụ nữ thường thích đi mua sắm với hội bạn thân. Ai cũng có sở thích riêng của mình, vợ khôn ngoan đừng quản lý chồng quá mức.

Đàn ông thích nhậu với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Thực sự con người không ai hoàn hảo cả. Bạn đừng mong chồng hoàn hảo mà hãy học cách "sống chung với lũ". Chỉ cần anh ấy không sa đà vào việc ăn nhậu bê tha là được.

Cảm xúc thăng hoa trong công việc

Khi thành công trong dự án nào đó, đàn ông sẽ hạnh phúc hơn cả việc cặp bồ. Đàn ông ngoại tình có thể bị nhân tình “đá” khi hết tiền. Còn khi giành được thành công trong công việc sẽ được mọi người nể phục, tín nhiệm.

Cánh mày râu thích cảm giác được thăng hoa trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông ai cũng thích cảm giác thăng hoa trong công việc. Thành công trong sự nghiệp được mang tiếng tốt muôn đời còn ngoại tình thì tiếng xấu theo suốt kiếp.

Ôm vợ con ngủ

Nhiều người phụ nữ nghĩ đàn ông chỉ thích cảm giác lên giường với gái lạ. Nhưng thực tế, họ thích được ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng mỗi khi đi làm về. Hoặc thích kể chuyện cho con gái nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ. Đôi khi sở thích của đàn ông đơn giản vậy thôi.

Họ thích được ôm vợ con ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn được làm những điều nhỏ nhặt cho vợ con của mình. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan đừng suốt ngày hoài nghi chồng. Vì điều này khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn tận tụy vì gia đình nữa.