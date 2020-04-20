Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình có 3 dạng: Dạng thứ ba là đáng thương nhất

Phụ nữ yêu 20/04/2020 14:43

Khi tha thứ cho chồng ngoại tình, có người sẽ cảm thấy thanh thản, có người lại mất đi niềm tin, thậm chí có người mang nỗi ám ảnh, dằn vặt suốt cả đời.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ đáng thương khi tha thứ cho chồng ngoại tình, kiểu thứ ba là tội nghiệp nhất.

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Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng nỗi đau sẽ còn mãi - Ảnh minh họa: Internet

Xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra

Thông thường, phụ nữ sau khi tha thứ cho chồng ngoại tình không thoát khỏi những mệt mỏi, dằn vặt. Nhưng có người có thể bỏ qua được những chuyện trong quá khứ và an tâm sống tốt ở hiện tại.

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Phụ nữ xem mọi chuyện không có gì thường có nỗi đau riêng - Ảnh minh họa: Internet

Họ nghĩ quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai phía trước. Họ cảm thấy chỉ cần chồng ăn năn hối lỗi quay về, gia đình có thể sẽ hạnh phúc như xưa.

Kiểu phụ nữ này khá lạc quan và có những suy nghĩ tích cực. Nếu cảm thấy bản thân thuộc kiểu người có thể bỏ qua, hãy quyết định tha thứ cho chồng. Còn không hãy cứ làm theo những gì lý trí mách bảo, miễn bản thân cảm thấy thoải mái là được.

Đưa ra điều kiện với chồng

Đây là kiểu phụ nữ khôn ngoan, bản lĩnh. Ngoài việc tha thứ cho chồng, họ còn đưa ra điều kiện để bảo vệ bản thân. Họ không thích suốt đời này cứ phải ra sức giữ chồng và tha thứ hết lần này đến lần khác.

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Phụ nữ nên đưa ra điều kiện với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn sau khi đã bỏ qua hết mọi việc, có thể an tâm sống hết quãng đời còn lại bên nhau. Vì vậy những điều kiện họ đưa ra như việc xây dựng thêm một bức tường niềm tin dành cho đối phương. Nếu đối phương một lần nữa phá hoại bức tường đó, chắc chắn họ sẽ không mềm lòng nữa. Đây là kiểu cư xử của đàn bà cực kỳ khôn ngoan và mạnh mẽ.

Ngoài mặt tha thứ, cười nói nhưng trong lòng vẫn không thôi dằn vặt

Kiểu phụ nữ này đáng thương nhất vì buông không được mà giữ cũng không xong. Ngoài mặt họ có thể chào đón người đàn ông phản bội quay về. Nhưng trong lòng vẫn không thôi những ám ảnh, dằn vặt. Thậm chí họ còn lo lắng việc chồng có thể tái phạm bất cứ lúc nào.

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Kiểu phụ nữ này đáng thương nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sống trong tâm thế như thế này, phụ nữ nên buông bỏ ngay. Giữ lại gia đình đủ đầy cho con cái là điều nên làm nhưng để bản thân phải sống cam chịu, mệt mỏi như vậy đến suốt đời thì không nên. Cuộc đời ngắn ngủi, hà cớ gì phải tự làm khó bản thân? 

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