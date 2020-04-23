Tránh xa những điều này, hậu vận của phụ nữ sẽ như bà hoàng, sống cuộc đời vương giả

Phụ nữ yêu 23/04/2020 16:48

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết tránh xa những điều này để mang lộc về cho gia đình, hậu vận chắc chắn ấm no hạnh phúc, tiền tiêu không hết.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan cần phải tránh xa để hậu vận được hưởng quả ngọt, con cháu kính nể yêu thương.

Cờ bạc, số đề

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan đừng vướng vào cờ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ vướng vào cờ bạc xem như tàn đời. Không chỉ khiến bản thân khốn đốn, bạn còn mang phiền phức về cho gia đình. Đàn bà có thói quen đánh đề, cờ bạc thường không bao giờ có được cuộc sống giàu sang. Hậu vận sẽ càng ê chề khi con cháu xa lánh, không có một xu dính túi.

Nói xấu người khác

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ đừng gieo tiếng ác cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thời gian rảnh, hãy làm điều gì đó có ý nghĩa, đừng tụm năm tụm ba nói xấu chê bai người khác. Vì càng nói, bạn sẽ càng gánh nghiệp. Càng nói càng biến bản thân bạn trở thành con người bẩn tính, không thể nào có cuộc sống an yên. Khi trẻ, bạn sẽ gặp nhiều lận đận trong tình duyên lẫn công việc, về già chịu cảnh cô đơn hiu quạnh vì không ai dám đến gần.

Dùng thủ đoạn bất chính để làm giàu

phu nu khon ngoan 3
Đừng dùng thủ đoạn bất chính để trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm mọi việc đúng theo khả năng của mình. Đừng suốt ngày tìm cách hạ bệ người khác để thăng tiến, kiếm lợi bất chính. Việc dùng thủ đoạn bất chính để làm giàu khó lòng mà bền vững được.

Đánh đập, chửi bới cha mẹ

Đây là điều đại kỵ nhất khiến bạn nghèo khổ suốt kiếp. Cha mẹ là người sinh ra mình, nếu đối xử bất hiếu với đấng sinh thành, bạn sẽ gánh quả báo nặng nề. Con cái thường nhìn vào cha mẹ để làm gương. Những việc làm của bạn sẽ khiến con cái bắt chước và người gánh hậu quả là bạn.

Không tôn trọng chồng con

phu nu khon ngoan 4
Hãy tôn trọng chồng con cũng như mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Không biết tôn trọng chồng con, về già bạn sẽ rất khốn đốn. Cuộc đời phụ nữ sau này ít nhiều gì cũng phải nhờ vả đến chồng, con cháu. Vì vậy khi còn trẻ hãy đối xử với họ tốt một chút. Khi về già, bạn sẽ được họ đối xử lại y như vậy. Có câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Bạn gieo hạt giống tốt, sau này sẽ cho ra trái ngọt.

Không làm việc thiện

Người đàn bà khôn ngoan nên biết làm việc thiện, dù ít hay nhiều. Vì khi giúp đỡ người khác, bạn sẽ tạo được phúc đức cho bản thân và gia đình. Việc hành thiện tích đức sẽ giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc khi về già.

6 cái tội của phụ nữ quá ngoan khiến hôn nhân nhàm chán, bị chồng phản bội

6 cái tội của phụ nữ quá ngoan khiến hôn nhân nhàm chán, bị chồng phản bội

Người đàn bà khôn ngoan không quá yêu chồng, không quá ngoan ngoãn còn đàn bà dại thì hoàn toàn ngược lại nên cuộc đời mới gánh nhiều nỗi đau không tên.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ muốn hạnh phúc đàn bà khôn ngoan những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 42 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này