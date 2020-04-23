Tránh xa những điều này, hậu vận của phụ nữ sẽ như bà hoàng, sống cuộc đời vương giả

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan cần phải tránh xa để hậu vận được hưởng quả ngọt, con cháu kính nể yêu thương.

Cuộc đời phụ nữ vướng vào cờ bạc xem như tàn đời. Không chỉ khiến bản thân khốn đốn, bạn còn mang phiền phức về cho gia đình. Đàn bà có thói quen đánh đề, cờ bạc thường không bao giờ có được cuộc sống giàu sang. Hậu vận sẽ càng ê chề khi con cháu xa lánh, không có một xu dính túi.

Phụ nữ đừng gieo tiếng ác cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thời gian rảnh, hãy làm điều gì đó có ý nghĩa, đừng tụm năm tụm ba nói xấu chê bai người khác. Vì càng nói, bạn sẽ càng gánh nghiệp. Càng nói càng biến bản thân bạn trở thành con người bẩn tính, không thể nào có cuộc sống an yên. Khi trẻ, bạn sẽ gặp nhiều lận đận trong tình duyên lẫn công việc, về già chịu cảnh cô đơn hiu quạnh vì không ai dám đến gần.

Dùng thủ đoạn bất chính để làm giàu

Đừng dùng thủ đoạn bất chính để trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm mọi việc đúng theo khả năng của mình. Đừng suốt ngày tìm cách hạ bệ người khác để thăng tiến, kiếm lợi bất chính. Việc dùng thủ đoạn bất chính để làm giàu khó lòng mà bền vững được.

Đánh đập, chửi bới cha mẹ

Đây là điều đại kỵ nhất khiến bạn nghèo khổ suốt kiếp. Cha mẹ là người sinh ra mình, nếu đối xử bất hiếu với đấng sinh thành, bạn sẽ gánh quả báo nặng nề. Con cái thường nhìn vào cha mẹ để làm gương. Những việc làm của bạn sẽ khiến con cái bắt chước và người gánh hậu quả là bạn.

Không tôn trọng chồng con

Hãy tôn trọng chồng con cũng như mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Không biết tôn trọng chồng con, về già bạn sẽ rất khốn đốn. Cuộc đời phụ nữ sau này ít nhiều gì cũng phải nhờ vả đến chồng, con cháu. Vì vậy khi còn trẻ hãy đối xử với họ tốt một chút. Khi về già, bạn sẽ được họ đối xử lại y như vậy. Có câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Bạn gieo hạt giống tốt, sau này sẽ cho ra trái ngọt.

Không làm việc thiện

Người đàn bà khôn ngoan nên biết làm việc thiện, dù ít hay nhiều. Vì khi giúp đỡ người khác, bạn sẽ tạo được phúc đức cho bản thân và gia đình. Việc hành thiện tích đức sẽ giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc khi về già.