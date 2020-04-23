Đàn bà hết yêu chồng thường làm những chuyện người khác không ngờ này

Dưới đây là những điều đàn bà hết yêu chồng thường sẽ làm, đàn ông nên chú ý nếu còn muốn níu kéo hôn nhân.

Thậm chí khi ly hôn, họ còn đòi cho bằng sạch những thứ thuộc về mình, không chừa lại cho chồng bất cứ thứ gì. Suy cho cùng đàn bà chết tâm thường làm những chuyện chẳng nể nang đến ai, kể cả người đàn ông họ từng yêu thương nhất.

Khi đã không còn chút tình cảm nào với người đàn ông bên cạnh, đàn bà sẽ phân chia rõ ràng mọi thứ. Ngày xưa cái gì của anh cũng là của em, của em cũng là của anh. Nhưng bây giờ, họ không thích chồng đụng vào bất cứ thứ gì của mình.

Không muốn nói chuyện

Người phụ nữ trong hôn nhân luôn muốn chồng tâm sự, san sẻ với mình mọi việc. Họ thường càm ràm chồng có chuyện gì giấu giếm mình. Hoặc có chuyện gì vui, họ cũng muốn chia sẻ với chồng đầu tiên. Nhưng khi phụ nữ chán chồng rồi, điều mà họ làm đó là ngừng giao tiếp.

Phụ nữ chán chồng thường ngại giao tiếp với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Họ không muốn quan tâm đến đời sống riêng tư của đối phương nữa. Không còn muốn đối phương biết quá nhiều thứ về cuộc sống của mình. Họ tự xây dựng một bức tường để bảo vệ cuộc sống riêng của mình. Khi đó đàn ông có muốn vợ hỏi han, quan tâm cũng đã quá muộn màng.

Chán tiếp xúc thân thể

Họ không còn muốn tiếp xúc thân thể với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sẽ không ngủ với người mà họ không yêu. Họ luôn muốn giữ khoảng cách với chồng một cách tuyệt đối và chẳng bao giờ muốn nằm cạnh khi lòng đã nguội lạnh. Với họ việc nằm cạnh chồng khi đã hết yêu là sự đày ải tàn nhẫn nhất với bản thân. Thế nên khi đó họ sẽ tránh xa chồng, không để chồng đụng đến.

Ngoại tình

Nhiều người đàn bà ngoại tình khi chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều liều lĩnh nhất mà đàn bà chán chồng thường làm. Họ cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm nên sẽ tìm một bờ vai khác. Chồng không thương họ, không cho những thứ họ cần, họ sẽ tìm đến người đàn ông khác.

Tuy nhiên phụ nữ ơi, ngoại tình là con đường khó đi nhất, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi dấn thân. Vì đàn bà ngoại tình cả đời còn lại phải sống trong dằn vặt và chua chát. Nếu chán chồng, hãy cứ ly hôn đi rồi muốn làm gì thì làm. Đừng ở lại trong cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi chọn cách ngoại tình.