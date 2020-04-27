Những hành động cực nhỏ nhưng lại khiến phụ nữ MẤT ĐIỂM trong mắt đàn ông

Người phụ nữ thông minh đừng vô tư làm những hành động này trước mặt chồng, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến đàn ông ghét bỏ.
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Đây là những hành động nhỏ nhưng lại khiến đàn ông cảm thấy chán ngán vợ, chị em nên biết để tránh.
Lạm dụng nước hoa
Đa số đàn ông ghét kiểu phụ nữ lạm dụng nước hoa. Khi ở bên người như thế này, họ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Vì mùi nước hoa đã lấn át hết những mùi hương khác, khiến không khí của cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán.
Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết sử dụng thứ "vũ khí" này một cách hợp lý. Lựa chọn những mùi hương phù hợp và dùng đúng liều lượng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Nếu từ sáng đến tối, bạn vẫn còn ngửi được mùi hương nồng nặc trên cơ thể, hãy hiểu rằng mọi người xung quanh đã phải khó chịu như thế nào khi ở cạnh bạn.
Trang điểm quá đậm
Người phụ nữ xinh đẹp khi biết trang điểm tự nhiên, phù hợp với hoàn cảnh. Không ai cấm phụ nữ làm đẹp, nhưng phải làm như thế nào để không trở nên lố lăng, phản cảm trong mắt người khác. Đàn ông thích những cô nàng biết chăm chút cho bản thân. Nhưng lại cực kỳ không thích kiểu phụ nữ trang điểm, ăn mặc quá lòe loẹt khi đi ra đường.
Khi nói chuyện chỉ chăm chú vào điện thoại
Đây là hành động thiếu lịch sự khiến đàn ông cảm thấy chán ghét nhất. Họ cảm thấy bạn không thật sự tôn trọng cuộc nói chuyện hay mối quan hệ này. Thế nên phụ nữ hãy cư xử tinh tế, đừng bao giờ làm chuyện khác khi đang nói chuyện. Đây là phép lịch sự tối thiểu bạn nên biết để được mọi người tôn trọng.
Ăn nói lớn tiếng
Nói chuyện quá lớn tiếng khiến người khác cảm thấy mất mặt khi đi với bạn. Trời sinh phụ nữ có giọng nói dịu dàng, dễ nghe, thế nên hãy biết tiết chế âm lượng để không làm mọi người khó chịu. Nên nhớ dù bạn không quá xinh đẹp nhưng cách nói chuyện duyên dáng sẽ khiến trái tim đàn ông lỗi nhịp.
Ăn mặc lôi thôi
Phụ nữ dù ở nhà hay đi ra ngoài cũng phải chăm chút cho vẻ bề ngoài. Đừng ăn mặc quá lôi thôi trước mặt chồng. Dù đã là vợ chồng lâu năm cũng vậy, đừng bao giờ để anh ấy thấy được bộ dạng lôi thôi của bạn. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân để lúc nào cũng tươi mới trong mắt chồng.