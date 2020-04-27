Không cần ngực to mông nở hay đôi chân dài miên man, bạn cũng trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông khi sở hữu 5 điều này.
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Dưới đây là những điều làm nên người phụ nữ quyến rũ nhất thế gian, chị em nên biết để tăng sức hấp dẫn của bản thân.
Suy nghĩ quyến rũ
Không cần mông to hay ngực lớn, phụ nữ vẫn có thể thu hút người khác bằng lối suy nghĩ quyến rũ. Suy nghĩ có thể tạo nên nhân cách, phẩm chất của một con người. Khi có những suy nghĩ tích cực, con người của bạn sẽ toát ra sức hút khiến người khác muốn lại gần.
Còn khi suy nghĩ tiêu cực, con người của bạn sẽ toát ra năng lượng xấu, những người xung quanh không dám đến gần. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy suy nghĩ lạc quan để bản thân sống tốt hơn.
Hành động gợi cảm
Người phụ nữ thu hút nhất khi có những hành động, cử chỉ khiến đàn ông cảm thấy rung động. Ví dụ như hôn bất ngờ, ôm từ đằng sau, ăn mặc gợi cảm… Không cần bạn phải có thân hình nóng bỏng, chân dài eo thon mới tạo cho đối phương cảm giác quyến rũ. Đôi khi sự hấp dẫn của phụ nữ lại toát ra từ dáng vẻ, hành động thường ngày.
Chăm chút mái tóc
Mái tóc là một trong những nét quyến rũ nhất của phụ nữ. Đàn ông thích vuốt ve mái tóc và thưởng thức mùi hương tỏa ra từ mái tóc suôn mượt đó. Thế nên phụ nữ hãy dành thời gian chăm sóc tóc của mình. Hãy chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt để tăng thêm phần quyến rũ cho bản thân.
Giọng nói, giọng cười
Người phụ nữ trở nên đặc biệt cuốn hút nhờ vào giọng nói, giọng cười. Vì vậy hãy biết dùng tông giọng phù hợp khi nói chuyện cũng như khi cười đùa. Đừng ăn nói quá lớn tiếng hoặc cười vô duyên ở nơi đông người.
Ánh mắt
Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thể hiện nét chân thành và quyến rũ của người phụ nữ. Ở đôi mắt luôn toát lên cảm xúc chân thật nhất của bạn. Vì vậy đàn ông rất thích nhìn vào đôi mắt của phụ nữ để khám phá và tìm hiểu nội tâm của cô ấy.