Phụ nữ có thể quyến rũ mà không cần ‘ngực tấn công, mông phòng thủ’ nhờ 5 điều này

Phụ nữ yêu 27/04/2020 09:54

Không cần ngực to mông nở hay đôi chân dài miên man, bạn cũng trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông khi sở hữu 5 điều này.

Dưới đây là những điều làm nên người phụ nữ quyến rũ nhất thế gian, chị em nên biết để tăng sức hấp dẫn của bản thân.

Suy nghĩ quyến rũ

Không cần mông to hay ngực lớn, phụ nữ vẫn có thể thu hút người khác bằng lối suy nghĩ quyến rũ. Suy nghĩ có thể tạo nên nhân cách, phẩm chất của một con người. Khi có những suy nghĩ tích cực, con người của bạn sẽ toát ra sức hút khiến người khác muốn lại gần.

phu nu quyen ru 1
Phụ nữ quyến rũ khi có suy nghĩ tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi suy nghĩ tiêu cực, con người của bạn sẽ toát ra năng lượng xấu, những người xung quanh không dám đến gần. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy suy nghĩ lạc quan để bản thân sống tốt hơn. 

Hành động gợi cảm

Người phụ nữ thu hút nhất khi có những hành động, cử chỉ khiến đàn ông cảm thấy rung động. Ví dụ như hôn bất ngờ, ôm từ đằng sau, ăn mặc gợi cảm… Không cần bạn phải có thân hình nóng bỏng, chân dài eo thon mới tạo cho đối phương cảm giác quyến rũ. Đôi khi sự hấp dẫn của phụ nữ lại toát ra từ dáng vẻ, hành động thường ngày. 

phu nu quyen ru 2
Muốn thu hút đàn ông, hãy có những hành động gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút mái tóc

Mái tóc là một trong những nét quyến rũ nhất của phụ nữ. Đàn ông thích vuốt ve mái tóc và thưởng thức mùi hương tỏa ra từ mái tóc suôn mượt đó. Thế nên phụ nữ hãy dành thời gian chăm sóc tóc của mình. Hãy chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt để tăng thêm phần quyến rũ cho bản thân.

Giọng nói, giọng cười

phu nu quyen ru 3
Hãy chú ý đến giọng nói, giọng cười của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trở nên đặc biệt cuốn hút nhờ vào giọng nói, giọng cười. Vì vậy hãy biết dùng tông giọng phù hợp khi nói chuyện cũng như khi cười đùa. Đừng ăn nói quá lớn tiếng hoặc cười vô duyên ở nơi đông người. 

Ánh mắt

phu nu quyen ru 4
Đàn ông rất thích nhìn vào ánh mắt của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thể hiện nét chân thành và quyến rũ của người phụ nữ. Ở đôi mắt luôn toát lên cảm xúc chân thật nhất của bạn. Vì vậy đàn ông rất thích nhìn vào đôi mắt của phụ nữ để khám phá và tìm hiểu nội tâm của cô ấy.

Đàn ông khi yêu ai cũng TÒ MÒ về những điều nhỏ nhặt này của phụ nữ

Đàn ông khi yêu ai cũng TÒ MÒ về những điều nhỏ nhặt này của phụ nữ

Người đàn ông khi yêu ai cũng tò mò về những điều nhỏ nhặt này của phụ nữ, chị em nên biết để được chồng yêu chiều, cưng như trứng mỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ thu hút những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này