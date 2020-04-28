Phụ nữ muốn hạnh phúc, có 4 chữ ĐỪNG chớ phạm phải khi lấy chồng

Dưới đây là những điều phụ nữ nên biết khi lấy chồng để quãng đời còn lại được bình yên sống bên chồng con mà không rơi một giọt nước mắt nào.

Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn nghĩ bản thân phải hy sinh và tận tụy, hết lòng vì chồng con. Tuy nhiên, đó là những quan niệm cổ hủ. Xã hội hiện đai, đừng trở thành người giàu đức hy sinh, hãy trở thành người phụ nữ hạnh phúc, tự do nhất.

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng hy sinh quá nhiều. Trong hôn nhân phụ nữ không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải một lòng một dạ vì gia đình. Đàn ông cũng chẳng có quyền bắt ép vợ phải làm điều đó. Muốn hôn nhân hạnh phúc , cả hai phải góp công góp sức, có vậy mới lâu bền nhất.

Đừng suy nghĩ quá nhiều

Đây là kiểu phụ nữ khổ cả đời vì luôn lo xa, suy nghĩ lung tung. Họ không để bản thân được nghỉ ngơi mà lúc nào cũng đắn đo, lo lắng về một điều gì đó. Ví dụ như sợ chồng ngoại tình, sợ con cái không đủ ăn đủ mặc, sợ bản thân không giữ được chồng… Có vô số nỗi lo mà phụ nữ thường đặt ra cho bản thân. Họ luôn sống trong những điều muộn phiền đó rồi tự làm khổ mình.

Khi đã lấy chồng, đừng suy nghĩ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, từ nay hãy buông bỏ gánh nặng đó đi mà sống. Chồng ngoại tình thì đã sao, nếu không tha thứ được thì hãy tiễn nhau đi bằng một nụ cười. Nếu đã không còn sống vì nhau thì tốt nhất là nên chúc nhau hạnh phúc. Bạn cũng phải đi tìm hạnh phúc mới.

Đừng quá đa nghi

Phụ nữ đa nghi chỉ làm khổ mình - Ảnh minh họa: Internet

Sống quá đa nghi khiến phụ nữ dần đánh mất đi sự tự do của mình. Họ lúc nào cũng lo sợ bản thân bị phản bội, hôn nhân đổ vỡ hoặc luôn nghi ngờ chồng làm việc có lỗi với mình. Điều này khiến đàn bà khổ tâm cả đời, không ai có thể cứu được. Phụ nữ ơi, đừng quá đa nghi, chuyện gì tin được cứ tin, dành cho nhau một chút niềm tin để thoải mái hơn.

Đừng vì người khác mà quên mình

Phụ nữ đừng sống vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sống vì người khác mà quên bản thân, thật sự rất dại. Họ chỉ biết làm vừa lòng người khác mà không quan tâm đến mình đã tổn thương như thế nào. Họ chỉ lo lắng chồng con có ăn ngon mặc đẹp hay không trong khi bản thân lại không ngó ngàng đến. Điều này khiến họ cảm thấy khổ sở và mệt mỏi cả đời.