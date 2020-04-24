4 mùi hương của phụ nữ như loại rượu cực mạnh khiến đàn ông say quên lối về

Đây là những mùi hương đặc trưng trên cơ thể của phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông như uống phải loại rượu mạnh nhất, say mê quên lối về.

Đàn ông thích vuốt ve mái tóc phụ nữ. Mùi hương từ mái tóc tỏa ra khiến họ cảm thấy dễ chịu, gần gũi. Thế nên phụ nữ hãy chăm chút cho mái tóc của mình. Dù có bận đến mấy cũng hãy dưỡng tóc ít nhất 2 lần/1 tuần để có mái tóc óng mượt, thơm tho. Chắc chắn đặc điểm này sẽ giết chết đàn ông trong vòng một nốt nhạc.

Đây là mùi hương đặc biệt của phụ nữ. Sữa tắm hòa quyện với mùi cơ thể đặc trưng của mỗi người sẽ cho ra những mùi hương khác nhau. Đàn ông thích vuốt ve làn da mềm mại, hít hà hương thơm ngát trên người của bạn.

Phụ nữ nên quyến rũ đàn ông bằng những mùi hương cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy chăm chút cho bản thân thật sạch sẽ, hãy để chồng nhớ mãi không quên mùi hương cơ thể dịu nhẹ, thơm mát của bạn.

Mùi nước hoa

Người đàn bà khôn ngoan ngoài xinh đẹp nhất định phải thơm. Hãy sử dụng nước hoa để bản thân trở nên tự tin hơn trong giao tiếp. Vả lại khi nói chuyện với người khác, bạn cũng tạo cho họ cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Hãy sử dụng nước hoa để thu hút mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên nên sử dụng mùi hương dịu nhẹ, đừng xịt quá nhiều. Hãy ước lượng vừa đủ để thơm tho suốt một ngày. Đừng để cuối ngày mà bạn vẫn còn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc từ cơ thể của mình.

Mùi đàn bà

Mùi hương này không thể cảm nhận được bằng khứu giác. Cũng chẳng thể nhìn thấy được bằng thị giác. Vì đây là mùi hương đặc biệt toát ra từ bên trong tính cách và tâm hồn của người đàn bà từng trải.

Đàn ông thích nhất đàn bà từng trải - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất thích người phụ nữ có kinh nghiệm. Đặc biệt là người có sự từng trải về tình yêu, cuộc sống. Họ muốn được ở bên người đàn bà khí chất, thu hút người khác bằng lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình. Mùi hương này khá đặc biệt vì vậy ít người có được.

Phụ nữ ơi, đừng cố gắng trở thành người giỏi nhất, hãy trở thành người có khí chất nhất. Hãy sống như đóa hoa hồng quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn của người khác dù ở bất cứ nơi đâu.