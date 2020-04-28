8 cách phụ nữ khôn ngoan dùng để ‘điều khiển’ đàn ông

Phụ nữ yêu 28/04/2020 10:42

Không cần phải dùng chiêu gì quá cao siêu, phụ nữ thông minh chỉ cần biết 8 cách này là có thể khiến đàn ông một lòng một dạ bên mình suốt cả đời.

Dưới đây là những cách giúp phụ nữ thông minh “điều khiển” và chiếm giữ trái tim lẫn thể xác đàn ông một cách nhẹ nhàng, dễ dàng nhất có thể.

Trở thành một người tốt

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Phụ nữ thông minh hãy là một người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ được sinh ra như những đóa hoa đẹp đẽ, tỏa ngát hương làm đẹp cho đời. Vì vậy hãy sống với một trái tim lương thiện và trong sáng nhất. Khi bạn là một người tốt, biết cách chăm sóc, quan tâm đến người khác, chắc chắn đàn ông sẽ đổ gục dưới chân.    

Biết cách đối nhân xử thế

Người đàn bà khôn ngoan đừng quên học cách đối nhân xử thế. Người tốt với mình, mình phải tốt lại gấp đôi. Người không tốt với mình, tuyệt đối đừng hãm hại hay tìm cách trả thù. Rồi họ sẽ gánh chịu nghiệp báo cho những hành động đó. Còn bản thân bạn cứ sống thiện lương ắt sẽ có phúc báo.

Chân thành

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Sự chân thành của bạn sẽ khiến đàn ông rung động - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thích nhất kiểu người chân thành, chung thủy. Họ không muốn bản thân mình bị cắm sừng nên đòi hỏi rất cao về việc người phụ nữ có thật lòng thật dạ với mình không. Vì vậy sự chân thành của phụ nữ sẽ “điều khiển” được trái tim của đàn ông.

Biết cho đàn ông không gian riêng

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ hãy cho chồng không gian riêng, đừng bắt ép anh ấy phải làm theo ý mình. Hoặc đừng ép phải ở bên nhau 24/24 để tình cảm ngày càng gắn bó hơn. Vì nếu làm điều này, chắc chắn bạn sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng chán nhau đến tận cổ.

Không cố gắng giữ anh ấy

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Phụ nữ khôn ngoan đừng cố giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi có không biết trân trọng, khi mất đi mới cảm thấy tiếc nuối. Họ không thích cảm giác bị quản thúc, vì vậy phụ nữ cứ để chồng có không gian riêng. Bạn đừng nhọc công níu giữ làm gì cho mệt người. Khi không cảm nhận được sự quan tâm của bạn, anh ấy cũng sẽ quay về tự giữ cuộc hôn nhân của mình ngay thôi.

Cười nhiều

Trời ban cho người phụ nữ nụ cười duyên dáng, vì vậy hãy cười thật nhiều. Cười không chỉ giúp tinh thần thoải mái mà còn giữ được nét trẻ trung, yêu đời. Thế nên hãy gạt bỏ những chuyện buồn, hãy chọn cho mình những điều vui vẻ.

Biết làm nũng khi cần

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Phụ nữ phải biết làm nũng để được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng quá cứng nhắc, khô khan. Hãy biết làm nũng, đòi hỏi chồng khi cần để anh ấy thấy được sự đáng yêu của bạn. Đôi khi tỏ ra bản thân yếu đuối cũng là vũ khí lợi hại khiến đàn ông chết đứ đừ lúc nào không hay.

Giỏi trong “chuyện ấy”

Đàn ông luôn thích phụ nữ nhiệt tình trong “chuyện ấy”. Họ muốn bạn chủ động để “cuộc yêu” được thăng hoa hơn. Thế nên phụ nữ hư trên giường sẽ khiến đàn ông yêu suốt cả cuộc đời, không muốn rời xa.

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