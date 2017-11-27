Khi một người đàn ông quan tâm đến bạn thật lòng họ sẽ muốn biết cảm xúc của bạn. Họ muốn nhận được đánh giá của bạn về hành động của họ. Có một vài chuyện họ muốn làm nhưng sợ bạn đánh giá, sợ bạn không vui nên mới hỏi ý kiến của bạn. Nếu như bạn không vui, anh ấy sẽ không làm. Thái độ của bạn chính là mục tiêu làm việc của anh ta. Người đàn ông có hành động như vậy chứng tỏ anh ấy vô cùng yêu bạn.

Một người đàn ông thực sự yêu bạn từ trái tim họ sẽ muốn biết cảm giác của bạn. Anh ấy muốn biết rằng mình có thể mang đến niềm vui cho bạn không? Anh ấy hy vọng khi ở bên cạnh mình bạn sẽ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi. Trong cuộc sống, người phụ nữ nào cũng muốn biết một nửa của mình có thật lòng yêu mình hay không. Có lẽ phải quan sát thời gian khá lâu bạn mới phát hiện ra tình yêu mà người đàn ông đó dành cho bạn.

Hỏi về người cũ

Mặc dù vấn đề này khiến đàn ông không được thoải mái cho lắm nhưng một khi họ đã hỏi rồi thì chắc chắn họ mong muốn bạn nói ra. Khi bạn kể ra từng câu chuyện hoặc những hồi ức đẹp trước đây với người cũ, mắt anh ấy tối dần lại. Khi bạn nói hết, anh ấy sẽ bất chấp tất cả để ôm bạn, hôn bạn sau đó sẽ hỏi bạn: “Anh là ai?”. Đến khi nào bạn trả lời được đáp án anh ta mong muốn mới thôi.

Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

Bởi vì yêu bạn nên anh ấy muốn sống cùng bạn đến trọn đời. Vì yêu nên anh ấy mới chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng không phải quen bạn để chơi bời. Ngay từ khi bắt đầu anh ấy đã nghĩ đến việc kết hôn, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Chuyện kỵ nhất trong tình yêu chính là hai người cùng muốn nghĩ về tương lai có nhau nhưng lại không thể nào quên đi quá khứ của đối phương. Nếu như chú ý đến quá khứ của nhau nhiều quá thì sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc. Điều cần nhất trong tình yêu cũng như hôn nhân đó chính là sự thấu hiểu và bao dung. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có lỗi lầm, quan trọng là tình yêu có đủ lớn để bao dung cho những gì đã qua hay không mà thôi.