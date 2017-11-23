Mẹ chồng là người giữ vai trò quan trọng nhất quyết định hạnh phúc hôn nhân

Tâm sự gia đình 23/11/2017 16:41

Một gia đình hạnh phúc, mẹ chồng chính là chất bôi trơn cho mối quan hệ của con trai và con dâu. Một gia đình không hạnh phúc, con trai chính là nơi trút giận của mẹ chồng và nàng dâu.

Có người nói, cuộc sống sau này không phải sống chung với mẹ chồng thì cần gì phải để ý đến mẹ chồng xấu hay tốt. Nhưng trên thực tế rất nhiều người cho rằng khi một người phụ nữ đã gả cho một người đàn ông rồi thì xem như đã gả cho cả nhà anh ta. Người đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ hôn nhân giữa hai người đó chính là mẹ chồng.

Mẹ chồng là người giữ vai trò quan trọng nhất quyết định hạnh phúc hôn nhân - Ảnh 1
Khi mẹ chồng không thương con dâu, con trai sẽ là nơi trút giận - Ảnh minh họa: Internet

Thái độ của mẹ chồng đối với con dâu ảnh hưởng đến thái độ của con dâu đối với con trai

Những ai đã từng kết hôn chắc chắn sẽ có kinh nghiệm này. Ví dụ buổi sáng con dâu mới bị mẹ chồng lên lớp thì tối đến sẽ đem tức giận này đổ lên đầu chồng. Khi mẹ chồng hòa thuận với nàng dâu, cho dù anh chồng có phạm lỗi gì, vợ cũng dễ dàng cho qua. Chính vì vậy mối quan hệ giữa mẹ chồng với nàng dâu quyết định đến thái độ của con dâu với con trai.

Mẹ chồng chính là một nhân tố quyết định trong gia đình ảnh hưởng đến chất lượng hôn nhân của con trai, đồng thời cũng chính là định hướng để gia đình nhỏ đó đi về đâu. Mẹ chồng đối xử tốt với con dâu, con dâu sẽ đem tình thương yêu đó đối xử tốt với con trai bà và cũng quan tâm tới mẹ chồng nữa. Mẹ chồng đối xử tốt với con dâu chính là cách tốt nhất để yêu thương con trai mình.

Hai người đến với nhau bằng tình yêu nhưng hôn nhân có hạnh phúc hay không phần lớn quyết định bởi người mẹ chồng mà bạn gặp phải. Trong hôn nhân, mẹ chồng không phải là chủ thể nhưng luôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng.

Một bà mẹ chồng thông minh sẽ thường nói những lời này với con trai của mình:

“Con nên ghi nhớ

Vợ con không có khuyết điểm hay bệnh tật gì, vậy thì tại sao con lại có tư cách chê vợ chỉ biết nuôi con và tiêu tiền. Vợ mình mà không biết thương thì người khác sẽ thương mất đó. Hai đứa có cãi cọ cũng không sao nhưng là một người đàn ông thì phải biết cách nhận sai trước. Sợ vợ không mất mặt, đánh vợ mới mất mặt.

Con đối xử với mẹ không tốt, mẹ có thể tha thứ cho con vì mẹ là người sinh ra con, nhưng nếu như con đối xử với vợ con không tốt thì nó sẽ trở thành vợ người khác. Mẹ không thể đi cùng con suốt cuộc đời được, vợ con mới làm được điều này. Nếu con làm vợ con giận bỏ đi thì nửa đời sau của con sẽ cô độc đến già”.

Mẹ chồng là người giữ vai trò quan trọng nhất quyết định hạnh phúc hôn nhân - Ảnh 2
Mẹ chồng là nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hôn nhân của con trai - Ảnh minh họa: Internet

Một gia đình hạnh phúc, mẹ chồng chính là chất bôi trơn cho mối quan hệ của con trai và con dâu. Một gia đình không hạnh phúc, con trai chính là nơi trút giận của mẹ chồng và nàng dâu. Để gia đình hạnh phúc, sự anh minh và vai trò của người mẹ chồng là vô cùng quan trọng.

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