'Không làm được vợ chồng thì hãy làm nhân tình của nhau nhé!'

Anh và chị yêu nhau trong suốt ba năm trời, tình cảm vô cùng thắm thiết. Khi bắt đầu mối quan hệ này anh vô cùng phấn khích, kể cho bố mẹ nhưng cả nhà anh ai cũng phản đối. Họ nói chị chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty nhỏ, sau này lập gia đình rồi sinh con cũng sẽ nghỉ việc, mọi gánh nặng trong gia đình chỉ có một mình anh gánh vác.

Nhưng 3 năm trôi qua, bố mẹ anh vẫn giữ nguyên quyết định đó. Họ liên tục tìm người mai mối cho anh. Biết chuyện, chị vô cùng tuyệt vọng. Một ngày, chị đã đề nghị chia tay. Chị không muốn anh bị kẹt giữa mình và bố mẹ, hơn nữa chị cũng thấy mình sống không được hạnh phúc. Cả hai phải đối diện với hiện thực, nếu như cứ cố gắng để sống với nhau mà không có sự đồng ý của người lớn thì hôn nhân sau này cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Anh cũng đã từng tranh luận kịch liệt với bố mẹ. Anh nói rằng hiện nay ở thành phố có nhiều công ty như vậy, không phải cứ làm nhà nước mới là ổn định, hiện nay có nhiều công ty tư nhân có chế độ đãi ngộ rất tốt. Anh cũng hứa rằng sẽ chăm chỉ làm việc để cải thiện cuộc sống. Nhưng cho dù anh có nói gì đi chăng nữa bố mẹ vẫn một mực phản đối. Anh cũng nói thái độ của bố mẹ mình cho chị nghe. Anh muốn chia tay nhưng hai người vẫn còn yêu nhau. Họ chia tay mấy lần nhưng vẫn không thể nào xa nhau. Cuối cùng hai người lựa chọn vẫn sẽ bí mật hẹn hò, ráng chờ đợi vài năm nữa biết đâu bố mẹ anh sẽ thay đổi thái độ.

Anh cũng biết rằng đó chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Anh không muốn vì mình mà chị tiếp tục lãng phí tuổi thanh xuân. Lúc đó chị đưa ra một đề nghị. Chị muốn được duy trì mối quan hệ như thế này với anh, cho dù hai người có kết hôn đi chăng nữa cũng sẽ thường xuyên hẹn hò với nhau như thế này.

Mặc dù biết rằng đề nghị của chị bất bình thường nhưng rút cuộc anh cũng đồng ý. Trong lòng anh cũng cảm thấy không thể nào quên được tình cảm mà chị dành cho anh.

Không lâu sau cả hai người đều kết hôn, nhưng chị vẫn thường xuyên liên lạc với anh. Mỗi lần gặp gỡ hai người đều hoàn thành nghĩa vụ “vợ chồng”. Anh vô cùng thích thú với cảm giác đó, dù sao thì cũng vừa làm hài lòng bố mẹ vừa có thể duy trì mối quan hệ với người anh yêu.

Nhưng một thời gian sau đó anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần gặp người tình về anh đều phải kiểm tra thật kỹ xem trên người mình còn dấu vết gì không. Đặc biệt như ngày Lễ tình nhân, chị không ngừng gửi tin nhắn hẹn gặp, mấy lần suýt chút nữa vợ anh bắt gặp.

Giờ anh cảm thấy tình yêu mà chị dành cho mình giống như một thứ gánh nặng. Anh không còn mặt mũi nào đối diện với người vợ ở nhà của mình. Anh cứ nghĩ rằng mình có thể cân bằng các mối quan hệ này nhưng bây giờ thì anh đã biết mình phạm lỗi chí mạng, không có thứ tình yêu nào có thể cùng một lúc chia sẻ với nhiều người khác nhau. Lẽ ra ngay từ ban đầu anh nên kiên quyết đến cùng để được kết hôn với chị hoặc nếu chia tay thì cũng phải cắt đứt mọi quan hệ.

Mỗi một cuộc tình đều có lý do để không nỡ buông bỏ, mỗi cuộc hôn nhân đều cần phải có sự kiên trì. Bất luận là buông bỏ hay kiên trì chúng ta đều nên suy nghĩ thật kỹ điều mình thực sự cần là gì để lựa chọn. Trên thế giới này mọi chuyện đều như vậy, nhất là trong chuyện tình cảm. Được cái này sẽ mất cái kia, không thể nào có cả hai thứ cùng lúc được.