Ngang nhiên ăn ngủ với chồng của bạn thân, cô nhân tình ngày ngày khiêu khích chính thất bằng 'chân lý của tiêu tam': Chúng tôi mới yêu nhau thật lòng

Phụ nữ yêu 22/03/2023 17:30

Sau khi có quan hệ mờ ám và đập nát hạnh phúc hôn nhân của người bạn thân 25 năm, cô nhân tình cố ý viết thư tay khiêu khích người vợ khiến nhiều người bức xúc.

Một bức thư từ nhân tình của chồng cũng là cô bạn thân 25 năm của cô Melanie đến từ Hoa Kỳ đã khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Không chỉ dùng lời lẽ khiêu khích mà những cô gái đang làm bồ nhí của người đàn ông đã có gia đình còn sãn sàng khiêu chiến cùng ''chính thất'' để giành lấy thứ tình cảm vụng trộm xấu xa.

Ngang nhiên ăn ngủ với chồng của bạn thân, cô nhân tình ngày ngày khiêu khích chính thất bằng 'chân lý của tiêu tam': Chúng tôi mới yêu nhau thật lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bức thư được đăng tải trên mạng xã hội làm nhiều người tức giận thay cô vợ đáng thương. Nội dung bức thư như sau:

Melanie thân mến

Tôi đã suy nghĩ về chuyện của cậu cùng ông xã, tôi cũng cảm thấy có chút khó xử và xấu hổ.

Tôi khó xử bởi vì tôi nhận ra chính xác những ''chiến thuật'' mà chồng của người bạn thân nhất của tôi đã sử dụng với tôi. Và xấu hổ bởi vì tôi thực sự đã yêu anh ấy.

Tôi đang ngoại tình với chồng của người bạn thân 25 năm của mình và tôi thực sự không biết phải làm gì ngay lúc này. Tôi khóa máy thời gian gần đây vì nhiều lo lắng. Tôi là một bà mẹ đơn thân nên đôi lúc không tránh khỏi việc khó làm những việc cần có đàn ông như sửa chữa một số vấn đề về đồ đạc xung quanh ngôi nhà, sau đó anh ấy đã đưa ra đề nghị giúp đỡ.

Ngang nhiên ăn ngủ với chồng của bạn thân, cô nhân tình ngày ngày khiêu khích chính thất bằng 'chân lý của tiêu tam': Chúng tôi mới yêu nhau thật lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn biết cậu và anh ấy là một cặp. Tôi là phù dâu trong đám cưới của cậu và tôi với cậu cũng học cùng trường, vì vậy tôi thực sự chưa bao giờ nhìn anh ấy theo cách sẽ tán tỉnh hay tiến đến mối quan hệ xấu xa sau lưng cậu. Nhưng trong thời gian trái tim cô đơn thổn thức, khi anh ấy là người duy nhất tôi thực sự gặp, anh ấy bắt đầu đưa ra những nhận xét gợi ý về một mối quan hệ ngoài luồng khiến tôi rung động.

Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy nói đùa. Tuy nhiên, đột nhiên giữa chúng tôi dường như nảy sinh một tia lửa tình yêu, và rồi chúng tôi đã không kìm nén được cảm xúc của chính mình mà đến bên nhau. Một năm sau, chúng tôi vẫn đang có một cuộc tình viên mãn.

Ngang nhiên ăn ngủ với chồng của bạn thân, cô nhân tình ngày ngày khiêu khích chính thất bằng 'chân lý của tiêu tam': Chúng tôi mới yêu nhau thật lòng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi nhưng anh ấy cũng yêu vợ anh ấy, chính tôi cũng rất quý mến cậu. Anh ấy gợi ý cách duy nhất để chúng tôi có thể vượt qua chuyện này mà không làm tổn thương cậu là giữ bí mật và tiếp tục như hiện tại, nhưng tôi không biết liệu mình có thể đương đầu với điều đó hay không.

Cảm giác tội lỗi mà tôi cảm thấy đối với cậu cũng khó như sự khao khát mà tôi muốn dành cho anh ấy. Tôi thực sự rất bối rối. Tôi nên làm gì đây?

Bức thư gấy bức bối dư luận

Trong khi đó, cô vợ hoàn toàn không biết rằng hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đang lừa dối cô một cách không thể tha thứ như vậy.

Nếu cô nhân tình của chồng thực sự coi trọng tình bạn của cô ấy như lời cô ta nói, đáng lẽ ra cô ta phải chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Tình bạn là mãi mãi, trong khi ''lòng trung thành'' trong mối quan hệ như người đàn ông này đang chứng minh có thể đến và đi.

Ngang nhiên ăn ngủ với chồng của bạn thân, cô nhân tình ngày ngày khiêu khích chính thất bằng 'chân lý của tiêu tam': Chúng tôi mới yêu nhau thật lòng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu hai cô ta thực sự có ý định ở bên nhau thì hành động đòi minh bạch chấm dứt quan hệ ngoài luồng sai trái sẽ khiến anh ấy bộc lộ cảm xúc thật của mình và nếu anh ấy thực sự muốn ở bên bạn, thì tất nhiên bạn có quyền tự do lựa chọn. Nhưng liệu cô ta có bao giờ thực sự tin tưởng một người đàn ông mà chính cô ấy cũng biết đã lừa dối người vợ của mình như thế này không? Ngay cả khi cô ấy kết thúc mối quan hệ với anh chồng của bạn thân, cô ấy có thực sự chắc chắn rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương cô ta và những cô gái tiếp theo không?

Nếu thực sự cô ấy đã có quyết định chấm dứt, nhiều dân mạng khuyên rằng lẽ ra cô ấy không nên viết thư gửi gắm như thế này với bạn của mình vì nếu cô ấy có thể gác lại chuyện này thì hy vọng tình cảm của cô ấy cùng bạn thân ít nhiều sẽ được tha thứ.

Ngang nhiên ăn ngủ với chồng của bạn thân, cô nhân tình ngày ngày khiêu khích chính thất bằng 'chân lý của tiêu tam': Chúng tôi mới yêu nhau thật lòng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đã làm chuyện sai trái còn cố tỏ ra mình là kẻ tổn thương quả là ''thủ đoạn'' của nhiều tiểu tam ngày nay. Bức thư và cách hành xử của cô bồ nhí này cũng gây bức xúc và nhận nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng. Ai cũng cảm thấy thật đáng thương cho cô vợ bị chồng và bạn thân cắm sừng.

Theo Mirror

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