Nếu yêu phụ nữ một đời chồng, đàn ông hãy nhớ cô ấy chỉ cần những điều này

Phụ nữ ly hôn luôn có cảm giác bất an trước tình yêu và đàn ông. Vì họ đã một lần thất bại trong hôn nhân, cũng là một lần mất lòng tin vào tình yêu và đàn ông. Cảm giác bất an tồn tại vì những tổn thương trong quá khứ. Phụ nữ dẫu có một cuộc ly hôn nhẹ nhàng cũng khó có thể dễ dàng với tình yêu một lần nữa.

Nếu bạn muốn yêu một người phụ nữ một đời chồng, trước hết hãy cho cô ấy đủ cảm giác an toàn để mở lòng một lần nữa. Cảm giác an toàn với phụ nữ ly hôn là bạn có thể kiên nhẫn từng bước tiến vào thế giới của cô ấy. Không chỉ là yêu mà còn là thấu hiểu, cảm thông và trân trọng cả niềm vui và nỗi đau cô ấy từng trải qua.

Bởi thế, ở những người phụ nữ từng dang dở luôn có một vỏ bọc trước đàn ông và tình yêu. Họ trông bất cần, cứng rắn, thậm chí là lạnh lùng đều là vì thiếu cảm giác an toàn. Càng đến gần đàn ông, họ càng muốn giữ một khoảng cách để an tâm cho chính mình.

Sự bản lĩnh

Phụ nữ một đời chồng ắt hẳn sẽ không còn ngây thơ như những cô nàng chưa bước vào hôn nhân. Với họ, một người đàn ông bản lĩnh không chỉ có tiền, có quyền, mà phải có can đảm. Can đảm ở đây chính là dám nắm tay họ bước qua hết những lời dị nghị của thiên hạ. Can đảm để không vì lời ra tiếng vào của ai mà từ bỏ họ. Can đảm để chứng minh tình yêu của bạn dành cho họ.

Bởi yêu phụ nữ đã ly hôn không hề dễ dàng. Nếu bạn không kiên định, không dũng cảm, không bất chấp thị phi, bạn không bao giờ dám nắm tay cô ấy đến cùng. Và chỉ khi có được sự bản lĩnh đó, cô ấy mới có thể tình nguyện giao bản thân cho bạn.

Bởi yêu phụ nữ đã ly hôn không hề dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu với con của cô ấy

Đây là điều mọi phụ nữ ly hôn đều muốn có được ở người đàn ông theo đuổi cô ấy. Và đây cũng là điều chỉ khi thật lòng yêu thương cô ấy bạn mới có thể làm được. Vì với phụ nữ một đời chồng, tài sản họ quý giá nhất chính là con cái.

Nhưng đây không phải là điều dễ dàng thực hiện. Yêu thương một đứa trẻ không phải là con mình không đơn giản. Chỉ khi bạn đủ thấu hiểu, cảm thông mới có thể nhận ra rằng cũng như cô ấy, đứa trẻ này cũng đã chịu tổn thương ngay từ tháng ngày chưa trưởng thành. Và vì yêu cô ấy nhiều, bạn càng muốn là chỗ dựa để mẹ con cô ấy có thể tựa vào.

Cảm thông với quá khứ của cô ấy

Nhiều người đàn ông dễ dàng yêu một người phụ nữ từng dang dở. Bởi ở cô ấy có nhiều điểm thu hút khiến đàn ông say mê. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận và cảm thông với quá khứ không vui của cô ấy. Người phụ nữ này từng là vợ, từng hy sinh và yêu thương chồng hết mực. Điều này không phải người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận.

Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận và cảm thông với quá khứ không vui của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi bạn thật sự yêu những vết thương cô ấy đã từng mang, thấu hiểu tháng năm chẳng mấy dễ dàng cô ấy từng một mình vượt qua, bạn mới có thể ở bên cô ấy tháng ngày sau này. Bởi người phụ nữ từng tổn thương ấy cần rất nhiều sự kiên nhẫn và thấu hiểu của bạn.

Trân trọng cô ấy của hiện tại

Đằng sau một người phụ nữ từng ly hôn là bao bão giông dữ dội. Để có thể là người phụ nữ bạn yêu hôm nay, cô ấy đã phải kiên cường một mình rất lâu. Cô ấy của hiện tại chính là cô ấy tốt nhất, bản lĩnh và mạnh mẽ nhất. Nếu bạn yêu người phụ nữ độc thân một thì phải trân trọng cô ấy gấp mười, gấp trăm. Bởi để có được chính mình can đảm như hôm nay, chẳng dễ dàng gì với cô ấy.

Điều phụ nữ một đời chồng mong muốn chỉ là bạn có thể trân trọng cô ấy của hiện tại. Đừng đến chỉ vì bạn tò mò, đừng đòi ở lại chỉ vì muốn chứng minh bản thân tài giỏi. Bởi cô ấy của hôm nay sẽ chỉ rung động khi bạn thật lòng và sẵn sàng dứt khoát nếu bạn đổi thay.