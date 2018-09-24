Nếu không thể sung sướng, đàn bà phải sống thế nào để không khổ tâm?

Phụ nữ yêu 24/09/2018 05:30

Sinh ra trong kiếp đàn bà đã mặc định sẵn là sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Vậy khi không sung sướng được, đàn bà phải sống thế nào để không khổ tâm?

Lí do mà nhiều người đàn bà phải khổ sở trong cuộc sống, có lẽ một phần là bởi do sự cố chấp của họ. Họ không dám buông bỏ. Họ cứ giữ khư khư một điều gì đó, cho dù điều đó khiến cho họ phải khổ sở và đớn đau. Đàn bà phải sống thể nào để không khổ tâm? Đây là một câu hỏi dễ và một câu trả lời cũng không hề khó. Thế nhưng để làm được, lại không phải điều dễ dàng.

Để có được sự thanh thản trong tâm hồn, đàn bàn hãy thôi làm những điều sau:

1. Không níu kéo tình cảm khi đã không còn là của mình

Đàn bà được sinh ra từ "nước" nên họ vô cùng mềm yếu. Sự mềm yếu này đôi khi có thể gọi là sự nhu nhược. Khi họ đã trao trái tim cho một ai đó thì họ cũng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được việc người đàn ông không trân trọng tìm cảm của họ. Họ không tin và cũng không muốn tin.

Đàn bà phải sống thế nào để không khổ tâm
Đàn bà phải sống thế nào để không khổ tâm? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên họ mới ra sức để níu giữ tình cảm của người người đàn ông đó. Có thể bằng cách hèn mọn, có thể bằng cách tiêu cực. Có đôi lúc việc họ làm chỉ để níu giữ mối quan hệ chỉ còn lại sự mệt mỏi của hai người bằng những hành động tiêu cực nhất. Khi đó, họ không còn là họ nữa. Họ đánh mất đi hoàn toàn những nét đẹp trong con người họ, đó là nét đẹp tính cách và tâm hồn. Họ nghĩ làm như vậy sẽ lay chuyển được trái tim người đàn ông.

Thế nhưng, đàn ông khi đã cạn nghĩa cạn tình thì sự tàn nhẫn của họ cũng không thể nào giới hạn được. Và việc người đàn bà vứt bỏ hết mọi giá trị để níu giữ họ sẽ chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, nỗi đau về tâm hồn mà đàn bà phải gánh chịu lại càng nặng nề hơn.

Do đó, câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi đàn bà phải sống thế nào để không khổ tâm chính là biết buông bỏ đúng lúc.

2. Không được phép cam chịu chuyện bị phản bội

Người ta bảo đàn ông năm thê bảy thiếp, chơi bời này nọ là chuyện bình thường, liệu có đúng? Và làm đàn bà, làm vợ thì phải biết nhẫn nhịn, chiều chồng để cuộc sống gia đình êm ấm? Điều này là hoàn toàn SAI!

Đàn bà hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình
Đàn bà hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet

Làm đàn bà đã nhiều cái khổ so với đàn ông rồi, thế nên không được làm khổ bản thân vì vấn đề này. Vì sao? Vì việc chấp nhận cam chịu cảnh chồng phản bội gia đình là rất khó khăn. Điều đó sẽ giày vò người đàn bà đến cùng cực. Không chỉ là chuyện chồng không chung thủy mà còn khiến cho người đàn bà phải suy nghĩ nhiều việc như, tại sao chồng mình ngoại tình, mình già mình xấu rồi sao, chồng không hài lòng vấn đề gì ở mình, tại sao chồng không còn yêu vợ?,….Tất cả những câu hỏi này khi không có câu trả lời sẽ khiến người đàn bà suy sụp, đau khổ.

Do đó, đàn bà đừng bao giờ được có ý nghĩ cam chịu chuyện chồng phản bội. Hãy thẳng thắn làm rõ mọi chuyện. Hãy thẳng thắn sống với bản chất của con người mình. Mạnh dạn đề cập đến vấn đề, đưa ra những câu hỏi, những câu chất vấn. Tổn thương lúc này, sẽ chỉ là vết thương sâu nhưng rồi cũng sẽ có lúc lành hẳn. Còn hơn là việc cứ cam chịu để những nỗi đau gặm nhấm mình, không cách nào khép miệng được. Kết quả cuối cùng xấu lắm là ly hôn thôi nhưng đổi lại sẽ là những phút giây thanh thản.

Đàn bà phải biết sống cho mình để được hạnh phúc, sung sướng
Đàn bà phải biết sống cho mình để được hạnh phúc, sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người sinh ra đều chỉ có duy nhất một cuộc đời. Tại sao không lựa chọn một cuộc sống thanh thản, không khổ tâm? Đừng đi tìm câu trả lời nào khác cho câu hỏi đàn bà phải sống thế nào để không khổ tâm nữa, bởi đàn bà chúng ta cần phải hiểu rõ một điều: "Nếu như không phải là của mình thì có cố gắng giữ thế nào cũng vô dụng. Thứ không phải của mình thì nên buông bỏ thôi. Còn thứ khiến mình tổn thương thì không được mềm lòng với điều đó. Hãy sống một cuộc đời vì mình, chính bản thân mình mà thôi!"

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Đàn bà đánh ghen làm đau nhân tình ít, tổn thương mình gấp bội

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